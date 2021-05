To skutt og drept på kasino i USA

På en pressekonferanse rett etter midnatt fortalte den lokale sheriffen Kevin Pawlak at gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet utenfor kasinoet.

Det var etter at han hadde skutt rundt seg inne på kasinoet i Green Bay og så løpt ut igjen.

10 til 30 skudd avfyrt

Ifølge nettavisen Milwaukee Journal ble tre personer skutt, før den antatte gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet.

Vitner forteller at 10 til 30 skudd ble avfyrt.

Max Westphal spilte «blackjack» med venner da det ble ropt over høyttaleranlegget at alle måtte evakuere kasinoet.

– Først sa de det bare var bagateller, men i det de kom ut av kasinoet så eskalerte situasjonen. Plutselig hørte vi en serie med skudd, 10 til 30 tror jeg. Og vi kunne kjenne lukten av krutt, sa Westphal til Milwaukee Journal.

Han forteller at de da fant det tryggest å løpe lenger unna kasinoet.

– Målrettet angrep

Sheriffen i Brown County, Kevin Pawlak, opplyser at det trolig var snakk om et målrettet angrep mot en person, men at vedkommende ikke befant seg på Oneida Casino i Wisconsin.

– Det ser derfor ut som om mannen bestemte seg for å skyte noen av vennene og kollegaene til vedkommende, sier Pawlak.

Det dramatiske angrepet i kasinoets restaurant startet i 19.30 tida lokal tid lørdag.

Josh Kaul, den øverste juridiske lederen i Wisconsin, skriver på Twitter at situasjonen er under kontroll.

Guvernør Tony Evers sier han ble knust da han hørte nyheten, men at han ikke har flere detaljer ennå.