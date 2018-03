Kirill Isjutin (33) møter oss utenfor en svært nedslitt blokk i to etasjer i byen Vladimir som ligger vel 200 kilometer øst for Moskva.

Han arvet den lille leiligheten med ett rom og kjøkken da faren hans døde.

VANSKELIG: – Huset vi bor i er i ferd med å smuldre opp, og vi har ingen muligheter til å gjøre noe med det, sier Kirill Isjutin. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Forfallet fortsetter

– Denne bygningen ble satt opp i 1952, og nå er den i ferd med å smuldre opp, sier Isjutin.

Han har store problemer med å finne seg en fast jobb, men livnærer seg som frilansjournalist.

De fleste andre som bor i blokka, har heller ikke penger til å pusse opp, og dermed fortsetter forfallet.

Kirills kone Anastasia Gromova (33) lager te på kjøkkenet i den lille leiligheten som bare er 35 kvadrameter.

Hun arbeider i kommunens sosialavdeling, og har ansvaret for utbetaling av penger til småbarnsfamilier som lever under fattigdomsgrensa.

En familie i Vladimir Du trenger javascript for å se video.

– Frykter utgifter

– Jeg tjener om lag 20 000 rubler (om lag 3000 norske kroner) i måneden, mens Kirill ikke har noen fast inntekt.

Gromova sier at det som regel er slutt på pengene lenge før hun får neste lønning.

Hun understreker at de ikke er blant dem som har det verst, men at det tærer veldig på kreftene å hele tiden bekymre seg for om de klarer seg økonomisk.

UFORUTSETTE UTGIFTER; Svjatoslav Isjutin (7) er ifølge foreldrene ganske dyr i drift. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Sønnen vår Svjatoslav (7) er den største utgiftsposten vår. Han trenger skolebøker, klær, og medisiner når han er syk. Når det kommer uforutsette utgifter, må vi kutte ned på maten vi kjøper.

For familien i Vladimir er det uaktuelt å tenke på å få flere barn. Mange av dem de kjenner er i samme situasjon.

– Et barn til ville kaste oss ut i full fattigdom, vi vet godt hva et barn krever av oss, sier Isjutin.

– Maktskifte gjennom valg

Hverken han eller kona vil si hvem de eventuelt vil stemme på i presidentvalget i morgen, men de russerne som støtter Vladimir Putin, pleier ofte å si det rett ut.

Ekteparet er enige om at et skifte av makt i landet bør skje gjennom valg, og ikke med mer drastiske metoder.

Men de synes det er ille at forskjellen i levestandard mellom de største byene i Russland og resten av landet er så stor.

– Det å bo i Vladimir og i Moskva er som å bo i to forskjellige land. Hvorfor får vi bare smuler når vi alle er borgere i Russland, spør Kirill Isjutin.

– Ønsker flere barn

I en toroms leilighet i sentrum av Moskva møter vi ekteparet Julia (29) og Gleb (29) Lutokhin og deres to år gamle datter Ekaterina. Begge er leger i full jobb.

– Datteren vår er livets største gave, og vi fikk henne rett før nyttår i 2016, sier moren.

Hun vil gjerne ha flere barn, selv om det er travle tider på jobben for begge foreldrene.

LIVETS STØRSTE GAVE: Julia og Gleb Lutokhin viser stolt fram datteren Ekaterina. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

De er i starten på sine medisinske karrierer, og bruker mye tid på å oppdatere seg på det siste innen sine fagfelt.

Julia Lutokhin skal snart på en medisinsk kongress i Wien og presentere resultater fra sitt arbeid der.

En familie i Moskva Du trenger javascript for å se video.

– Like god levestandard i Moskva

For en tid tilbake hadde begge de unge legene et praksisopphold ved et universitet i Tyskland.

Der fikk de flere tilbud om jobb, men valgte likevel å reise tilbake til den russiske hovedstaden, selv om legelønningene her er lavere enn i Tyskland.

– Her i Moskva er prisene lavere, boliger er rimeligere, og skatten er lavere. Så totalt sett er vår levestandard her i Russland ikke lavere enn den ville vært i Tyskland, sier ekteparet.

De legger til at leger som spesialiserer seg og som følger godt med på den medisinske utviklingen, alltid vil være etterspurt.

Dessuten sier de at det ikke er noen problemer med barnehager, skolegang og det barn ellers trenger i den russiske hovedstaden.

SPILLEGLEDE: Leiligheten til legeparet er ikke stor, og et flygel fyller mesteparten av plassen i stua. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Takknemlig for Putin

Julia Lutokhin er født på Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Hun sier at hun og alle russere som har forbindelser til Krim er takknemlige for at Russland tok området tilbake fra Ukraina.

– Jeg vil stemme på Putin i presidentvalget, det er min måte å vise takknemlighet på, sier legen.

Ektemannen er enig, han mener at det ikke finnes noen egentlige utfordrere til Putin selv om han skulle ønsket at det hadde vært noen.

VIL HA FLERE: Paret i Moskva håper at datteren Ekaterina skal få søsken å leke med. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi føler oss frie

Men hva så med påstander fra vestlige land om at Putin fører en stadig mer autoritær politikk?

– Vi merker ingenting til en autoritær politikk. Internett er fritt i Russland, vi har ingen begrensninger i våre rettigheter. Dette er nok feilaktige oppfatninger som vestlige massemedier formidler på grunn av internasjonale konflikter, sier legeparet i Moskva.

De understreker at de gleder seg over det livet de har, og at de håper å få flere barn.