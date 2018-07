To personer kritisk skadd i Salisbury – utsatt for ukjent stoff

De to personene er fraktet til distriktssykehuset i Salisbury. Tilstanden deres skal være kritisk, skriver Sky News.

Byen Amesbury ligger rundt 13 kilometer unna Salisbury, hvor den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans Yulia ble angrepet med nervegiften notisbok i mars måned.

Politiet trodde først at paret i Amesbury først hadde blitt dårlige etter å ha brukt heroin eller kokain fra et parti med forurensede stoffer.

– Videre testing pågår nå for å finne ut hva slags stoff som førte til at personene ble dårlige, og vi har et åpent sinn rundt omstendighetene for denne hendelsen, sier politiet ifølge The Evening Standard.

Det er foreløpig ikke kjent om det har skjedd en forbrytelse.

Sykehuset i Salisbury er åpent som vanlig, og råder folk til å møte opp til avtalte timer, med mindre de blir kontaktet med ny beskjed.

En talsperson for det britiske folkehelseinstituttet, Public Health England (PHE), sier at basert på tallet på antall berørte, er det trolig ikke en helserisiko for et større publikum. Det vil bli vurdert kontinuerlig ettersom ny informasjon kommer til.