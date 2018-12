To pågrepet i forbindelse med dronemysteriet på Gatwick

Pågripelsene skjedde rundt klokken 22 fredag kveld lokal tid, opplyser Sussex-politiet i en pressemelding natt til lørdag.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Vi ber publikum og passasjerer være på vakt og kontakte oss dersom de har informasjon, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet sier ingenting om motivet bak hendelsen ved London-flyplassen Gatwick.

Flyplassen har vært mer eller mindre stengt siden onsdag kveld, etter at politiet fikk meldinger om at droner var observert over rullebanene.

Droneaktiviteten har ført til en drøss av forsinkelser og innstillinger. Minst 120.000 passasjerer er rammet av kaoset.

Les: Nordmenn på vei hjem til jul rammet av flykaos i London: Droner stanser trafikken

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vurderte nedskyting

En stor innsats ble lagt ned i jakten på den eller de som fløy dronen. Det ble blant annet opplyst at militære enheter skulle bidra med høyteknologisk utstyr.

Torsdag sa flyplassledelsen at det var uaktuelt å skyte ned dronen, fordi risikoen for å bomme var for stor. Det er frykt for at kulene som ikke treffer, kan gjøre skade på sårbart flyplassutstyr eller treffe mennesker.

SE BILDENE: Droner inne på flyplassområdet lammet trafikken ved London-flyplassen Gatwick Du trenger javascript for å se video. SE BILDENE: Droner inne på flyplassområdet lammet trafikken ved London-flyplassen Gatwick

Les: Britisk politi om dronemysteriet på Gatwick: – Hver gang vi nærmer oss, forsvinner den

Ingen vanlig drone

Det er fortsatt ikke kjent hva slags drone som flere ganger har lammet flytrafikken ved Gatwick, men politiet har tidligere sagt at mistenker at den er utviklet og tilpasset med den hensikt å forstyrre flytrafikken.

FORBUDT: Det er ikke lov å bruke droner i nærheten av britiske flyplasser. Straffen kan komme opp i fem år i fengsel. Foto: Oli Scarff / AFP

– Dette er en ganske stor drone. Det er ikke en vanlig en av plast, men en kommersiell drone. Dette gjøres åpenbart med vilje, sa den britiske transportministeren Chris Grayling til BBC torsdag.

I Storbritannia er det forbudt å fly droner i nærheten av flyplasser. Minsteavstanden er to kilometer.

Britisk politi og militære satte inn store styrker i jakten på gjerningspersonene.

Les: Flytrafikken gjenåpnet på Gatwick