To omkom i hotellbrann i Praha

En talskvinne for redningstjenesten opplyser at tilstanden er alvorlig for tre av de skadde. Sju personer er sendt til sykehus etter brannen.

Brannen på firestjernershotellet Eurostars David i sentrum av Praha startet lørdag ettermiddag. Om lag 40 personer ble evakuert fra hotellet, og brannmannskapene fikk brannen under kontroll etter om lag to timer.

– To personer er bekreftet omkommet, men vi frykter at tallet vil stige, sier Petr Kolouch i helsemyndighetene i Praha til tsjekkisk fjernsyn.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.