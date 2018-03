To omkom i helikopterstyrt i New York

Helikopteret styrtet like etter klokken 19.00 lokal tid søndag, ifølge amerikanske luftfartsmyndigheter. Sjefen for New York-politiet, James O'Neill, opplyste på en pressekonferanse at det var totalt seks personer ombord.

To døde

Piloten kom seg ut av helikopteret på egen hånd, før han ble reddet opp av vannet av en slepebåt. De fem passasjerene ble hentet ut av helikopteret av dykkere fra politiet og brannvesenet.

Eric Phillips, talsmann for byens borgermester Bill de Blasio, sier at minst to av passasjerene mistet livet. Tilstanden for de tre andre er svært kritisk.

Helikopteret, et Eurocopter AS350, eies av Liberty Helicopter Tours.

Politisjef James O'Neill under pressekonferansen. Foto: Darren Ornitz / Reuters

– Krevende forhold

Helikopteret styrtet like nord for Roosevelt Island, som ligger mellom Manhattan og Queens, og ble liggende opp ned i vannet. Videoer publisert på Twitter viser helikopteret som treffer vannet, kantrer og deretter tar inn vann.

Politi- og brannmannskaper søkte i vannet søndag kveld. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

O'Neill sier at redningsaksjonen fant sted på 15 meters dyp, under svært krevende forhold.

– Det tok litt tid før dykkerne fikk hentet ut personene. De jobbet så raskt som mulig, sier brannsjef Daniel Nigro, som omtaler ulykken som en tragedie.

Årsaken til styrten er uvisst. Politiet etterforsker ulykken.