To nye mistenkelige pakker funnet i USA

Den ene av pakkene var adressert til den demokratiske senatoren Cory Brooker fra New Jersey. Den ble oppdaget i Florida og er av utseende lik de øvrige brevbombene.

De siste dagene er brevbomber sendt til en rekke demokrater, deriblant tidligere president Barack Obama og til Bill og Hillary Clinton. Ingen av pakkene har detonert.

Clapper og CNN

En polititjenestemann bekrefter overfor CNN at den andre pakken som ble oppdaget fredag, var adressert til tidligere nasjonal etterretningssjef James Clapper. Den ble oppdaget på et postkontor på Manhattan.

Polititjenestemenn etter melding om en mistenkelig pakke som er funnet på Manhattan i New York. Foto: Mike Segar / Reuters

Politiet evakuerte området rundt postkontoret der det som er den 12. pakken så langt ble funnet.

En kilde opplyser overfor CNN at pakken var adressert til Clapper, men ble sendt til CNN.

Clapper sier selv til kanalen at han ikke er overrasket over at også han har fått tilsendt en slik pakke, melder nyhetsbyrået AP.

Han sier videre at han er overbevist om at eksplosivene som de siste dagene er sendt til framstående kritikere av president Donald Trump, er såkalt «hjemlig terror».

– Vil ikke stilne kritikerne

Clapper omtaler situasjonen som alvorlig, men sier det som har skjedd ikke «kommer til å stilne kritikerne av» landets ledelse.

Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren understreket at han ikke vil spekulere på om det er noen direkte sammenheng mellom Trumps tidligere retorikk, og pakkene.

En av pakkene som ble oppdaget fredag, var adressert til James Clapper. Foto: Joshua Roberts / Reuters

– Republikanerne gjør det så bra i forhåndsstemmingen og på meningsmålingene, og nå skjer disse «bombe»-greiene, skriver Trump på Twitter fredag ettermiddag, med henvisning til høstens mellomvalg til Senatet og Representantenes hus.

Flere bomber

Det hele startet på mandag, da det ble funnet en sprengladning i en postkasse nær hjemmet til investoren og milliardæren George Soros.

Sent tirsdag kveld lokal tid denne uka ble nok en mistenkelig pakke oppdaget. Den var adressert til hjemmet til Bill og Hillary Clinton. Pakken ble stanset på et mottak og kom aldri nær Clintons hjem.

Kort tid etter at en polititalsmann bekreftet funnet overfor blant andre The New York Times, ble det kjent at en lignende pakke hadde blitt sendt til hjemmet til tidligere president Barack Obama i Washington D.C.

Begge pakkene til de tidligere presidentene ble oppdaget av Secret Service, det føderale byrået som beskytter nåværende og tidligere presidenter, skrev CNN.

CNN evakuert

Noen timer senere var det Time Warners hovedkvarter i New York, hvor også CNNs kontor i byen holder til, som ble evakuert etter meldinger om mulige eksplosiver.

Pakken med den hjemmelagde rørbomben som ble sendt til CNN. Den var adressert til tidligere CIA-sjef John O. Brennan. Foto: Handout / Reuters

Pakken, som ble stanset i postmottaket, var ifølge CNN stilet til tidligere CIA-direktør John Brennan, som har vært en sterk kritiker av nåværende president Donald Trump. Brennan brukes ofte som ekspertkommentator i kanalen.

Pakken viste seg å inneholde en rørbombe. Også en konvolutt med hvitt pulver, som nå er til analyse, ble funnet.

Demokrater og Trump-kritikere

Før de to pakkene som ble oppdaget fredag, var det funnet ti pakker med eksplosiver som var ment å havne hos personer som har gjort seg bemerket med sin kritikk av president Donald Trump.

Mange av dem er kjente hatobjekter for det politiske ytre-høyremiljøet i USA.

Mistenkelige pakker er så langt sendt til en rekke fremstående personer i USA. Øverst f.v.: Skuespiller Robert De Niro, kongressrepresentant Debbie Wasserman Schultz, tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, milliardæren George Soros, tidligere president Barack Obama. Nede f.v.: Tidligere justisminister Eric Holder, kongressrepresentant Maxine Waters, tidligere visepresident Joe Biden og tidligere CIA-direktør John Brennan. Foto: Staff / Reuters

Politiet har tidligere uttalt at likheten mellom bombene og innpakningen gjør at de mistenker at det er samme avsender.

Anti-terrorsjef John Miller har opplyst på en pressekonferanse at eksplosivene som er sendt til Clinton, Obama og de andre høyprofilerte demokratene, er hjemmelagde rørbomber.

Blant personene som har fått tilsendt mistenkelige pakker, er skuespiller Robert De Niro og tidligere visepresident Joe Biden.

I en uttalelse fredag gjør De Niro som Trump og snakker om høstens viktige mellomvalg.

– Det er noe som er enda mektigere enn bomber, og det er stemmene deres! Folk må stemme, heter det fra skuespilleren, som flere ganger har kritisert den amerikanske presidenten.