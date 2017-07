– Presidenten presset Putin ved flere anledninger når det gjaldt innblandingen i det amerikanske presidentvalget, sa utenriksminsiter Rex Tillerson.

Han visste godt at det var nettopp det et samlet politisk miljø og den amerikanske etterretningen ønsket å høre. Men mange her spør nå om det bare ble nevnt i forbifarten, som et slags obligatorisk punkt for å ha ryggen fri overfor hjemmepublikum.

Må gå videre

USAs utenriksminister Rex Tillerson under et tidligere G20-møte i Bonn, 17.2.17. Tillerson skal ha hatt en stor del av æren for at møtet mellom Trump og Putin resulterte i en avtale om våpenhvile i det sørvestlige Syria. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Vi må nå gå videre, det er ikke klart for meg at vi noen gang kommer fram til en konklusjon begge er enige om, sa Tillerson. Han sa at Putin hadde bedt om bevis for at Russland stod bak hackingen i fjorårets presidentvalg, men det ville utenriksministeren overlate til etterretningen å presentere. Et samlet etterretningsmiljø konkluderte i januar med at Putin selv var involvert i beslutningen om å forsøke å påvirke det amerikanske valget.

De to presidentene ble enige om å samarbeide om datahacking. Det er ikke noe mindre enn en rød klut for USAs etterretningsorganisasjoner etter det som skjedde under valget.

Trump ikke sikker på Russlands rolle

– Det kan ha vært hvem som helst, sa president Trump da han ble spurt om den russiske hackingen under besøket i Polen torsdag, altså dagen før møtet med Russland president. Han presiserte at det kan ha vært andre land, andre personer.

President Donald Trump under pressekonferansen med Polens president, Andrzej Duda i Warsawa, 6.7.17. Han provoserte sine egne etterretningsfolk ved å si at det kan være hvem som helst som hacket det amerikanske presidentvalget. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Nå trekkes den uttalelsen fram som belegg for at det ikke var viktig for Trump personlig å ta opp hackingen under møtet med Putin. Kan han ha opptrådt på en måte som gjorde at russerne trodde han aksepterte Putins avvisning av innblanding?

Det ble i alle fall ikke sagt noe under gårsdagens møte som tydet på at USAs president har tanker om å straffe Russland som følge av hackingen.

Kongressen vil ha kraftigere sanksjoner, hva gjør Trump?

97 av 100 senatorer stemte for kraftigere sanksjoner mot Russland i juni. Representantenes hus jobber nå med et tilsvarende forslag som trolig blir behandlet før sommerferien i august.

Men ingenting blir satt ut i livet før president Trump har signert, og det er kjent at medarbeidere fra Trumps administrasjon har drevet lobbyvirksomhet for å hindre at de folkevalgte fatter et endelig vedtak.

Et minneverdig håndtrykk. President Putin t.v., president Trump t.h. Foto: Evan Vucci / AP

Det store spørsmålet er hva han gjør nå, etter Putin-møtet, som sett fra Trumps ståsted på alle måter var vellykket.

For den russiske presidenten er det et hovedmål å få til lettelse i sanksjonsregimet, og han håper på hjelp fra USAs president. Men det kan bli politisk sett svær vanskelig for Trump på hjemmebane om han velger å la være å signere en ny sanksjonlov.

På den annen side det er et stort, åpent spørsmål hvordan det vil påvirke den "gode kjemien" med Putin om han ikke bruker sin vetomakt mot nye sanksjoner.

Folket kritisk til Trumps Russlandspolitikk

54 prosent av de spurte mener at Trump har handlet ulovlig eller gjort noe uetisk i forholdet til Russland, viser en meningsmåling offentliggjort av NPR/PBS/Marist på torsdag. 36 prosent mener han ikke har gjort noe galt. Det omtrent like mange som størrelsen på hans trofaste kjernegruppe blant velgerne.

Men det er ikke mange nok til at han kan hevde å ha folket med seg mot eliten i Washington.

