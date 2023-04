To funnet omkommet i sammenrast boligblokk i Marseille

Natt til mandag ble to av de savnede funnet i ruinene. Letingen etter de øvrige savnede fortsetter utover natta med gravemaskiner og håndkraft.

Ulykken skjedde like før klokken ett, natt til søndag. Da lød et drønn fra en eksplosjon i sentrum av Frankrikes nest største by, Marseille.

Gravemaskiner leter i ruinene etter de savnede. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

En flere etasjes boligblokk kollapset etterfulgt av en brann i ruinene. I morgentimene forsøkte 100 brannfolk å slukke brannen.

– Vi forsøker å drukne flammene samtidig som vi prøver å redde dem som eventuelt er fanget i ruinene, forteller brannsjefen i Marseille, Lionel Mathieu til nyhetsbyrået AP.

Først søndag kveld viser flammene tegn til å slukke, etter å ha brent hele dagen, skriver BBC.

Ifølge franske medier, blant dem France 24, skal åtte personer ha vært i blokka. Blant dem skal være et ungt par.

– Vi må forberede oss på døde

Ordføreren i Marseille sier i et TV-intervju at byen må forberede seg på en vanskelig situasjon og at det kan bli dødsofre.

Marseilles ordfører Benoit Payan (til venstre i bildet). Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Søndag morgen var også landets innenriksminister på plass i Marseille. Gérald Darmanin gjentok ordførerens budskap om at det kan være døde:

– Vi tror det er mellom fire og et dusin mennesker under ruinene.

I en melding på Twitter skriver Frankrikes president Emmanuel Macron at han tenker på de som er rammet.

Foto: Skjermdump (9. april 2023) / Twitter

– Familiene er bekymret

Landets boligminister, Olivier Klein, sier til Franceinfo at det er folk som ikke er gjort rede for.

– Det er ikke alle som skal ha vært inne i bygningen som er gjort rede for, familiene er bekymret.

Det er ikke kjent hva som forårsaket eksplosjonen. Det er heller ikke bekreftet at eksplosjonen var årsaken til bygningskollapsen.

Ifølge lokale myndigheter er det umulig å vite årsaken til bygningskollapsen foreløpig, men en gasseksplosjon ble løftet fram som en mulighet.

I et intervju med avisa Le Monde sier prefekt i Marseille Christophe Mirmand at gass kan ha vært årsaken, men legger til:

– På nåværende tidspunkt må vi være forsiktige med å spekulere i hva som kan ha forårsaket dette.

Ny bygning kollapset

To nabobygninger er også rammet av eksplosjonen. En av dem er rast sammen ifølge nettstedet Franceinfo.

33 leiligheter og til sammen 160 mennesker skal være evakuert.

Seks personer er sendt til sykehus. Fem av dem skal være alvorlig skadet.

Den kollapsede boligblokken ligger i sentrum av Marseille. Ifølge avisa Le Monde skal bygningen ha hatt fire etasjer med en leilighet i hver etasje.