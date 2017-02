To døde i California-uvær

Uværet kom inn over sør- og sentral-California fredag.

I Sherman Oaks-området i Los Angeles blåste et tre over kraftledninger og en bil. En 55 år gammel mann fikk elektrosjokk og ble erklært død på et sykehus, opplyser politiet og brannvesenet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Druknet i bil

I samme område ble to biler slukt av et synkehull. Brannmenn reddet en person fra den første bilen, og sjåføren kom seg ut av andre før den falt ned i hullet. Ingen ble skadet.

I ørkenbyen Victorville ble flere biler tatt av vannmassene. Et helikopter reddet en person fra taket av en bil, men en annen bilist ble funnet død i et kjøretøy som sto under vann, opplyser talsmann Eric Sherwin i brannvesenet i San Bernardino.

Hundrevis av trær og en rekke kraftledninger har veltet i Los Angeles-området og flere enn 60.000 i byen har vært uten strøm.

Et tre falt over en bygård i nærheten av University of California, og var nær ved å treffe en beboer som lå i sengen, opplyser brannvesenet. 16 studenter er blitt evakuert her.

Universitetet er et populært studiested for norske studenter.

– Dette er sprøtt

Over 300 fly ble forsinket eller kansellert på Los Angeles International Airport.

National Weather Service sier dette kan bli den sterkeste stormen som har truffet Sør-California siden januar 1995.

Vindkast på over 31 meter per sekund (sterk storm) har rast gjennom regionen. Kraftig regnvær har gjort små bekker til brune elver. Gjørme renner ned de vanligvis så solsvidde åssidene.

Flere strekninger på motorveien er stengt av flom.

– Det er sprøtt. Det bare høljer ned. Vinden er helt vill, sier Robin Johnson, akademisk rådgiver ved University of California i Santa Barbara.

– På et tidspunkt var vinden så sterk at jeg trodde vinduene mine skulle bli knust, sier pensjonist Phoenix Hocking i en Facebook-melding.

Stormen beveger seg sakte østover, og mer regn ventes i dag. I flere områder har beboere fått beskjed om å evakuere.

I Nord-California sier myndighetene at den skadede Orovilledemningen ikke er i fare, fordi de allerede har klart å senke vannstanden der.