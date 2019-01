To døde etter kraftig brann ved skianlegg i Alpene

Brannen brøt ut i en bygning som ligger i skisportområdet Corchevel i det franske departementet Savoie, ved 08:30-tiden søndag morgen.

Ifølge franske Le Monde huset bygningen sesongarbeidere som jobber på skianlegget.

To personer omkom i brannen. De to skal ha blitt funnet av brannmannskap i ruinene av den nedbrente bygningen. Ifølge den franske avisen er ytterligere ti lettere skadd, mens tilstanden er kritisk for fire personer.

70 brannmenn i slukningsarbeidet

Et bilde publisert av en fransk værmeldingskonto på Twitter, som er tatt på god avstand fra skisportområdet, viser omfanget av brannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hovedbildet i en artikkel publisert av den franske utgaven av Huffington Post på Twitter, viser brannen på kloss hold.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Rundt 70 brannmenn skal ha deltatt i arbeidet med å redde ut folk og slukke brannen, opplyser departementets prefekt på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge regionavisen le Dauphiné Libéré skal en provisorisk hjelpestasjon ha blitt satt opp like i nærheten, for å ta hånd om et 60-talls personer som flyktet fra brannen.