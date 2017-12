To demonstranter skutt og drept i Iran

– Lørdag kveld fant det sted en ulovlig demonstrasjon i Dorud og et antall mennesker inntok gatene på oppfordring fra fiendtlige grupper, noe som førte til sammenstøt. Beklageligvis ble to innbyggere fra Dorud drept i disse sammenstøtene, sier viseguvernør Habibollah Khojastehpour til statlig fjernsyn.

– Ingen kuler ble skutt av politiet, hæren eller sikkerhetsstyrkene mot folkemengden. Målet var å avslutte demonstrasjonen på fredelig vis, men som følge av tilstedeværelse av enkelte folk og grupperinger, førte dette beklageligvis til at to mennesker ble drept, sier Khojastehpour, som legger til:

IS

– Vi har funnet bevis på fiender av revolusjonen, takfiri-grupper og utenlandske agenter, i sammenstøtet, hevder han.

Takfiri er et uttrykk som brukes om ekstreme sunnimuslimer, og særlig om ekstremistgruppen IS. Khojastehpour sier det er tegn på at medlemmer av IS kan ha vært involvert i de to drapene, ifølge lokale medier.

Ubekreftede videoopptak lagt ut i sosiale medier, angivelig filmet i Dorud, viser blodige demonstranter som bæres vekk fra folkemengden. Du trenger javascript for å se video. Ubekreftede videoopptak lagt ut i sosiale medier, angivelig filmet i Dorud, viser blodige demonstranter som bæres vekk fra folkemengden.

På Revolusjonsgardens kanal i den populære appen Telegram heter det at to personer ble drept og seks såret. Revolusjonsgarden skylder på «folk væpnet med jakt- og militærvåpen» og som «blandet seg inn blant demonstrantene og begynte å skyte mot folkemengden og guvernørens bygning».

– Skal straffes

Halvoffisielle konservative medier har bekreftet at det lørdag kveld fant sted et angrep mot et rådhus i Teheran og at demonstranter gikk til angrep mot banker og kommunale bygninger i andre byer i landet.

– De som forårsaker skade på offentlig eiendom og forstyrrer lov og orden må stilles til ansvar for sin oppførsel, sa innenriksminister Abdolrahman Rahmani Fazli på statlig fjernsyn søndag morgen.

– Spredningen av vold, frykt og terror kommer definitivt til å bli slått tilbake, la han til.

En tjenestemann i byen Arak, sørvest for Teheran, opplyser til nyhetsbyrået IRNA at 80 mennesker ble pågrepet der natt til søndag etter å ha forsøkt å ta seg inn i offentlige bygninger.

Iranske myndigheter hevder at mesteparten av meldingene om demonstrasjonene i sosiale medier har sin opprinnelse i Saudi-Arabia og blant eksiliranere bosatt i Europa. Myndighetene stengte derfor lørdag kveld internettgangen til mobiltelefoner. Tilgangen ble raskt gjenopprettet.

Rouhani

Demonstrasjonene begynte i landets nest største by Mashhad torsdag og spredte seg raskt til andre steder i landet. Forklarende motiver var misnøye over stigende priser og høy arbeidsledighet. Men Irans visepresident Eshaq Jahangiri hevdet lørdag at dette kun var påskudd for demonstrasjonene, og at det lå andre motiver bak. Noen av demonstrantene ropte «Død over Rouhani» og «død over diktatoren».

Irans president, Hassan Rouhani Foto: POOL / Reuters

President Hassan Rouhani, som ble gjenvalgt i mai, har satt seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, øke utenrikshandelen og få kontroll over inflasjonen.