Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trekker seg fra regjeringen i Storbritannia.

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver Javid i sitt oppsigelsesbrev til Johnson.

Javid skriver at han ikke lenger kan tjene i den britiske regjeringen med god samvittighet.

Sunak har også trukket seg som statsråd. I en melding på Twitter skriver han at det forventes at regjeringen utøver riktig, kompetent og seriøst arbeid.

I oppsigelsesbrevet skriver finansministeren at dette kanskje blir hans siste ministerjobb, men at han mener at «disse standardene» er verdt å kjempe for. Derfor går han av.

Helseminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak sammen med statsminister Boris Johnson utenfor statsministerboligen i fjor. Foto: Toby Melville / AP

Sky News har vært i kontakt med flere statssekretærer og ministere som sier at de støtter Johnson.

Blant de som viser sin støtte til statsministeren er Nadine Dorries, statssekretær for kultur, media og sport.

– Jeg tror ikke noen tvilte på dette, men jeg står bak Boris Johnson som konsekvent tar de riktige avgjørelsene, skriver hun på Twitter.

Fått mye kritikk

Johnson og det konservative partiet har tatt del i flere skandaler det siste året.

Tidligere denne måneden ble innpisker Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om at han skal ha seksuelt trakassert to menn i fylla.

– Den situasjonen var nok dråpen som fikk begeret til å renne over.

Det sier Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder, til NRK. Han tror at de to statsrådene har fått nok av Johnsons håndtering av kriser i partiet.

– Den krisen er nok større enn det vi i Norge har fått med oss, sier Mustad.

Erik Mustad, førstelektor i britiske studier, tror at de to statsrådene ble lei av hvordan statsminister Boris Johnson håndterer skandaler. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det har vært oppstuss rundt Pincher tidligere også. Johnson har uttalt at politikeren ikke burde vært ansatt i den rollen i utgangspunktet.

– Det har vært så mange tilfeller der Johnson ikke klarer å håndtere disse sakene, sier Mustad.

Flere skandaler

Det konservative partiet har stått i flere stormer den siste tiden.

Nylig måtte det avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Statsministeren har også fått mye kritikk for sin deltakelse i den såkalte «partygate»-skandalen, da Johnson skal ha festet under nedstengningen. Hendelsen førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe.

Hvert eneste parlamentsmedlem i Det konservative partiet stemte. Med 211 stemmer fikk Johnson støtte fra 58,8 prosent av medlemmene. 41,2 prosent stemte for å kaste han.