To anklagepunkter mot Trump: – Han setter vår demokrati i fare

lederen for justiskomiteen i Representantenes hus, Jerrold Nadler, sier på en pressekonferanse tirsdag at de to punktene går på maktmisbruk og motarbeiding av Kongressen.

– Presidenten vår har den ultimate offentlige tilliten. Når han svikter den tilliten og setter seg selv foran landet, setter han grunnloven i fare, han setter demokratiet i fare og han setter vår nasjonale sikkerhet i fare, sa Nadler mens han kunngjorde anklagepunktene fra The Capitol, USAs sete for Kongressen.

– Ingenm, selv ikke presidenten, er over loven.

– Bevisene er ubestridte

Demokratene mener presidenten misbrukte sin makt for sin egen personlige politiske vinning, på bekostning av USAs nasjonale sikkerhet, ved å holde tilbake militær bistand til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og et viktig møte i det ovale kontor i bytte mot en kunngjøring om en etterforskning mot hans politiske rival Joe Biden og hans sønn.

Demokraten Adam Schiff, leder av etterretningskomiteens som sto bak etterforskningen av Trump, sa at Trump ikke hadde gitt demokratene noe annet valg enn å legge fra anklagene på grunn av hans «kontinuerlige misbrukt av makt».

– Bevisene for presidentens opptreden er overveldende og ubestridte, sa han.

Trump: – Politisk galskap

Representantenes hus skal stemme over anklagene senest torsdag, melder Reuters, som viser til kilder med kjennskap til prosessen.

Tidligere tirsdag la Trump ut en melding på Twitter der han igjen hevdet at han ikke har gjort noe galt og la til at det vil være «ren politisk galskap» å stille en president med hans CV for riksrett.

Det hvite hus har så langt ikke vært samarbeidsvillige i riksrettsprosessen. Demokratene har flertall i Representantenes hus, som avgjør om Trump skal stilles for riksrett. Men det antas at han i så fall vil bli frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.