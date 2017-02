Den amerikanske presidenten begynte uken med å angripe meningsmålinger som ikke støtter ham.

– Alle dårlige meningsmålinger er falske nyheter, akkurat som CNN, ABC og NBC-målinger i valgkampen. Beklager, men folket vil ha grensesikkerhet og ekstreme bakgrunnssjekker, skrev Trump på sin private twitter-konto.

Presidenten skrev ikke noe om hvilken meningsmåling han kritiserte, men ifølge NBC dreier det seg trolig om en måling fra CNN/ORC.

Målingen viser et flertall mot de nye innreisebegrensningene, med 53 prosent mot og 47 prosent for.

Resultatet gir inntrykk av at stemningen har snudd i USA, etter at 48 prosent for en uke siden sa at de støttet de nye reglene, mens 42 prosent var imot.

– Sagt hele tiden

– Jeg tenker at dette er det Trump har sagt hele tiden. At han er kritisk til alle kommentarer eller utsagn som er negativ til det han står for. Dette er ikke noe nytt, sier Roar Hind, avdelingsleder i Politikk og samfunn i TNS Gallup.

Det Trump skriver påvirker oss ikke. Vi er så travle, så vi har egentlig ikke tid til å lese twittermeldingene hans. Roar Hind, avdelingsleder i Politikk og samfunn i TNS Gallup / NRK

Han sier at alle firmaets undersøkelser er basert på vitenskapelige metoder og at resultatene er gode når de sammenlignes med valgresultater.

– Vi treffer så å si innertier på våre målinger. Det er mulig å treffe riktig dersom man bruker riktig metode, tilstrekkelige ressurser har et godt utvalg.

USAs president Donald Trump var sammen med førstedamen Melania Trump i Florida i helgen. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Skeptisk til enkelte utenlandske selskaper

Etter at Storbritannia i fjor stemte for brexit og Donald Trump vant presidentvalget i fjor høst, fikk mange meningsmålingsinstitutter kritikk for at de ikke hadde varslet resultatene.

Særlig i USA har det vært kritikk mot mange selskaper som bruker små utvalg og bare baserer seg på folk med fasttelefon, noe som ofte gir feilaktige resultater.

I TNS Gallup er de også bekymret for dårlige målinger som er basert på billige løsninger.

Roar Hind sier at de også i Norge har merket at folk begynner å bli kritiske til meningsmålinger.

– Vi er mer bekymret for de mindre troverdige selskapene, enn presidenten i USA som mener det ene eller det andre, sier Hind.