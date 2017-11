TMZ: Charles Manson er død

TMZ oppgir at de har fått opplysningen fra Debra Tate, søsteren til drapsofferet Sharon Tate. Søsteren skal ha fortalt at hun mottok en samtale fra fengselet og fikk da opplyst at Manson døde litt over klokka 20 lokal tid søndag.

Manson ble nylig lagt inn på sykehuset i Bakersfield dit han ble eskortert av fem uniformerte politimenn.

Han har sittet fengslet siden han ble arrestert i desember 1969 for de mye omtalte Tate-LaBianca-drapene.

Dømt for medvirkning til ni drap

KULT-LEDER: Charles Manson drepte ingen selv, men ble dømt for medvirkning til ni drap. Foto: Wally Fong / Ap

Charles Manson var ikke selv til stede da drapene ble begått, men medlemmer av den såkalte Manson-familien tok livet av i alt fem mennesker, inkludert den høygravide skuespilleren Sharon Tate i hennes hjem i Beverly Hills der hun bodde med sin ektemann, regissøren Roman Polanski.

Mansons mål var å starte en rasekrig han kalte «Helter Skelter», en betegnelse han tok fra Beatles-sangen.