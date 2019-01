Tjente en kvart milliard – 60.000 ansatte gikk ned i lønn

Amerikanske banksjefer opplevde i fjor en lønnsfest de ikke har sett siden før finanskrisen i 2007/2008, skriver AFP:

Jamie Dimon, sjefen for USAs største bank, JP Morgan Chase, hadde en lønnsøkning på fem prosent, skriver Financial Times.

Det ga ham en inntekt på 31 millioner dollar – vel 267 millioner norske kroner – og gjør at han også i år ligger an til å bli den best betalte banksjefen i USA.

Dimons lønn er 364 ganger medianinntekten for bankens 264.000 ansatte.

62 år gamle Dimon har ledet JP Morgan Chase siden 2006.

2018-lønnsutbetalingen er den nest høyeste han har hatt. Året før finanskrisen – i 2007 – tjente han 49,9 millioner dollar – vel 430 millioner kroner, viser en oversikt fra banken.

Sjefen for JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sa i fjor at han er Demokrat og kunne slå president Trump om han stilte til valg. – Jeg er like tøff som ham. Jeg er smartere enn ham. Han kunne angripe meg så mye han vil, men det ville ikke virke. Jeg ville bare slå tilbake, sa Dimon i et intervju med CNBC. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

En kvart milliard

Ikke langt bak Jamie Dimon er sjefen for investeringsbanken Morgan Stanley, James Gorman. Han tjente i fjor 29 millioner dollar, eller ganske nøyaktig 250 millioner kroner.

Lønnsoppgang i fjor kommer etter at han i 2017 fikk en lønnsøkning på 20 prosent, skriver Bloomberg.

Gormans lønnshopp på sju prosent kommer samtidig med at Morgan Stanleys 60.300 ansatte i gjennomsnitt hadde en lønnsnedgang på to prosent, skriver Financial Times.

Tjente penger – nedgang i aksjekursen

JP Morgan Chase har i dag hovedkvarter i en 52 etasjer høy bygning i New York. Selskapet skal i løpet av våren rive bygningen og en ny – og 150 meter høyere – bygning skal stå ferdig i 2024.

Senere denne uken er det ventet at lønningene i USAs andre storbanker, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup og Wells Fargo blir kjent.

De høye lønningene kommer etter at de seks største amerikanske bankene hadde rekordhøye overskudd i fjor.

JPMorgan Chase hadde alene et overskudd på 32,5 milliarder dollar – 280 milliarder kroner.

Likevel falt aksjekursen til JPMorgan Chase med ni prosent i løpet av 2018, og kursene til de andre storbankene falt mer.

Tredje høyeste noensinne

Utenfor de store bankene har lønnsfesten vært enda større de siste to årene.

Investeringsfondet Blackstone betalte i 2017 sin sjef Stephen Schwarzman 786 millioner dollar – eller 6775 millioner norske kroner.

Det er den tredje høyeste årslønnen noensinne i det amerikanske finansmiljøet. Bare Daniel Och i Och-Ziff Capital har tjent mer med 918,9 millioner dollar i 2007 og 1,2 milliarder i 2008.

Stephen Schwarzman hadde en årslønn på 6775 millioner kroner i 2017. Foto: Mark Lennihan / AP

Få reaksjoner på millionlønningene

Til tross for at sjefslønningene nå er på et nivå som ikke er sett siden finanskrisen, har de siste dagers offentliggjøring ikke førte til sterke reaksjoner.

Professor ved Maryland-universitetet, Tharindra Ranasinghe, sier at USAs gode økonomi og lave arbeidsløshet har dempet mulige reaksjoner.

– Det virker som om folk flest bare hisser seg opp over dette når det går dårlig med økonomien, sier han til AFP.