Tjente 118 milliarder kroner på en dag

Jeff Bezos er allerede verdens rikeste person, ifølge Bloombergs milliardærindeks. Denne uken ble han enda rikere. For da verden stengte, åpnet internetthandelen for alvor.

Verdien på Amazon har steget med 70 prosent siden januar.

Mandag steg den ytterligere med 8 prosent. Dermed kunne Bezos registrere tidenes inntjening på én dag. Nå skal Bezos' formue være på 189 milliarder dollar, eller nesten 1800 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Lite til veldedighet

Bezos stiftet Amazon i 1994 (i en garasje selvfølgelig) og eier 11 prosent av nettselskapet. I tillegg har han aksjer i Washington Post og verdensrom-reiseselskapet Blue Origin. Siden januar har formuen økt med 74 milliarder dollar.

Han har fått kritikk for ikke å gi nok til veldedighet, slik som verdens nest rikeste person Bill Gates har gjort. Bill & Melinda Gates Foundation gir mer enn 50 milliarder dollar årlig til veldedige formål, mens Bezos «bare» gir 2 milliarder dollar til Bezos Day One Fund, som hjelper hjemløse og barn i lavinntekt-familier.

Under pandemien har han gitt 100 millioner dollar til et matprogram for folk som økonomisk rammet av korona-krisen i USA. Kritikere har påpekt at det bare er 0,05 prosent av formuen hans.

Kritikk fra ansatte

Amazon, som er USA nest største private arbeidsgiver, har også fått mye kritikk for hvordan de behandler arbeidstakerne sin. Spesielt at de kun betaler mange av sine ansatte kun 15 dollar timen, litt mer enn minimumslønnen på 7,25 dollar.

Under pandemien har selskapet tjente milliarder, men mange av de ansatte har vært veldig kritiske til hvilke smitteverntiltak selskapet har gjort. Mange har vært bekymret for sin egen helse og faren for å bli smittet.

– Det er som om jeg risikerer livet for en dollar, sier Rosie, som jobber for Amazon i New York til Vox, der minst 50 ansatte har blitt smittet av korona.

Mange har demonstrert mot arbeidsforholdene i Amazon og problemene knyttet til å organisere seg i bedriften. Foto: Ted S. Warren / Ted S. Warren

For to år siden gikk leder for den britiske fagforeningen British general union (GMB) ut og kalte arbeidsforholdene i Amazon i Storbritannia for umenneskelige.

– Folk brekker bein, besvimer og blir hentet i ambulanse. Nå sier vi at nok er nok, disse menneskene tjener pengene for Amazon. Mennesker med barn, hjem, regninger å betale, de er ikke roboter, sa Tim Roache til Vox da.

Korona-frykt

Fortsatt er det vanskelig for ansatte i Amazon å melde seg inn i fagforeninger. Så sent som i mai i år demonstrerte arbeidere i fire delstater mot de dårligere arbeidsfoldene.

Samme måned anslo New York Times at mer enn 900 Amazon-ansatte var smittet av korona og bare på en fabrikk i Pennsylvania var det registrert 100 smittede for to måneder siden.