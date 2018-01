Tjenestemann: Minst en drept i angrep mot Redd Barnas kontor i Jalalabad

– Kampene er over. Sikkerhetsstyrkene rydder bygget nå. Den informasjonen vi har så langt er at en person er drept og 14 er brakt til sykehus, sier Attaullah Khogyani, talsmann for guvernøren i provinsen Nangarhar, til AFP.

Angrepet startet med at en selvmordsbomber detonerte en bilbombe ved inngangen til hjelpeorganisasjonens kontorer like over klokka 9 lokal tid, opplyste Khogyani tidligere onsdag.

– En gruppe væpnede menn har tatt seg inn på området, sa han.

Ifølge Al Jazeera var det snakk om minst fem angripere. Tidligere meldinger gikk på at tre av dem skulle være drept, mens de to andre fortsatt skulle befinne seg inne i bygningen. Antallet er ikke bekreftet av myndighetene.

Afghansk politi er på plass etter en eksplosjon i Jalalabad tirsdag. Foto: Parwiz / Reuters

Sprengte porten

– Jeg kan høre to angripere. De ser etter oss, skrev en Redd Barna ansatt inne i bygget i en melding til en venn, ifølge AFP.

– Be for oss ... gi beskjed til sikkerhetsstyrkene, tryglet mannen.

Mohammad Amin befant seg inne i bygningen da angriperne slo til. Han ble skadd og forteller fra sykesenga om opplevelsen.

– Vi løp for å komme oss i sikkerhet, og jeg så en væpnet mann avfyre en rakettdrevet granat mot hovedporten. Jeg hoppet ut av et vindu, fortalte han.

– Fortvilt

Det er ikke kjent om det var utenlandske statsborgere i bygningen da angriperne slo til, men ingen ansatte fra hjelpeorganisasjonens norske avdeling befinner seg der, opplyste kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna til NTB.

Til NRK sa Hegna at de ikke har mer informasjon om selve angrepet.

– Vi er fortvilt over det faktum at kontoret vårt er angrepet, og at vi ikke har fått noe informasjon ennå om at angrepet er avsluttet. Det viktigste for oss nå er hensynet til kollegaene våre der, sier Hegna.

Området der angrepet finner sted, er preget av stor fattigdom og usikkerhet, sa Hegna.

– Etter mange tiår med krig er behovene i Afghanistan enorme og sikkerhetssituasjonen i store deler av landet har blitt dårligere de siste årene, fortsatte hun.

Redd Barnas kontor i Jalalabad i Afghanistan er stormet av væpnede menn.

Undersøker

Ifølge en Redd Barna-ansatt i Jalalabad jobber det rundt 100 personer ved kontoret som er under angrep, men det er ikke kjent hvor mange av dem som befant seg i bygningen da angriperne slo til.

FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA) skriver på Twitter at de undersøker meldinger om angrepet.

– Angrep rettet mot sivile eller hjelpeorganisasjoner er klare brudd på folkeretten og kan også være krigsforbrytelser, skriver de.



Biler i brann

Afghansk TV viste onsdag formiddag bilder av svart røyk som velter opp fra bygningene, som også huser kontoret til et regionalt menneskerettskontor.

På sosiale medier er det flere som har lagt ut bilder av det som skal være angrepet.

Aditya Raj Kaul, som jobber fra Afghanistan for den indiske TV-kanalen Republic, skriver på Twitter at han har hørt eksplosjoner og skyting i området.



– Flere biler tilhørende Redd Barna brenner, skriver han i en annen tweet.

Flere biler brenner etter en eksplosjon i Jalalabad i Afghanistan. Foto: Parwiz / Reuters

Hotellangrep

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og den ytterliggående islamistgruppa IS er aktive i Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan. Taliban avviser i en uttalelse at de står bak, ifølge Reuters.

Angrepet mot Redd Barna-kontoret i Jalalabad skjer få dager etter at opprørere fra Taliban stormet Intercontinental-hotellet i Kabul og drepte minst 20 mennesker, 14 av dem utenlandske statsborgere.

Flere ble også såret og skadd i Kabul-angrepet, blant dem den norske CMI-forskeren Arne Strand.