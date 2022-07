Dødsulykken på Tivoliet Friheden i den danske byen Århus har rystet mange. Og mange lurer på hvordan ulykken kunne skje. Saken er fortsatt under etterforskning.

Les også: 14-åring døydde etter ulukke på tivoli i Århus

Politiet ble varslet om ulykken som skjedde på berg-og-dal-banen Cobra like før klokken 13 torsdag. Omtrent to timer senere ble en 14 år gammel jente bekreftet død.

Fredag ettermiddag kommer bekreftelsen om at installasjonen aldri vil bli tatt i bruk igjen. Det opplyser fornøyelsesparkens direktør, Henrik Ragborg Olsen, til dansk TV 2.

Dette er berg-og-dalbanen hvor ulykken skjedde: Ekspandér faktaboks Cobra er en 25 meter høy og 400 meter lang berg-og-dalbane

Banen er av typen «suspended coaster», hvor passasjerene er plassert i stoler som henger under skinnekroppen.

Dere sitter i par. banen har blant annet tre «inversjoner». Altså der bena ryker opp, og hodet ned.

Turen har en G-påvirkning på 4,5, noe som betyr at kroppen vil veie 4,5 ganger mer enn normalt på ett eller flere steder på turen. Kilde: Tivoli Friheden

Hørte ubehagelige lyder

Helena Fauerholt Bøgh forteller til Ekstra Bladet at hun og familien har sesongkort ved fornøyelsesparken. Hun tar ofte Cobraen med sin datter. De har merket knakelyder fra banen i lengre tid.

– Det er nå en måned siden at kjæresten min, datteren min og jeg hørte ubehagelige knitrende lyder derfra, som ikke hørtes helt riktig ut, sier Helena Fauerholt Bøgh til avisen.

– Vi har sesongkort der og har merket det hver eneste gang siden, da datteren min helst vil sitte bak. De andre setene har vi ikke hørt de samme lydene fra, legger hun til.

Hun sier til avisen at hun trodde alle sikkerhetsrutiner ble fulgt, men at ulykken har skremt henne.

– Vi stolte på at alle servicekontroller blir overholdt. Det frykter vi nå at de ikke blir.

Ulykken skjedde på denne berg-og-dalbanen. Foto: Tivoli Friheden

Fikk høre at lydene var normale

Anita Morgan har også hatt en negativ erfaring med den vognen ulykken skjedde i. Hun og vennene har ikke villet bruke den siden.

– Vi sier alltid til hverandre at vi ikke sitter bak. Du er utrygg der, fordi den lager støyende lyder og dingler merkelige i forhold til de andre. Den ansatte sa at det var normalt, fortalte Morgan avisen.

En anonym kilde forteller til avisen at den bakerste vognen, der ulykken skjedde, var ute av drift tirsdag. To dager før dødsulykken skjedde.

Tivoli Friheden har vært stengt siden ulykken. Det er ennå usikkert når fornøyelsesparken åpner igjen.

Hatt lignende ulykke før

Danske DR skriver at det også i 2008 skjedde ei ulykke i den samme berg-og-dal-banen. Da var det ei vogn som falt ned. Fire unge fikk alvorlige bruddskader, og en fikk hjernerystelse.

Ifølge Ekstra Bladet var det den gangen feil på flere av boltene på konstruksjonen. Det er usikkert om ulykken torsdag skyldes det samme.

Cobra var i 2008 tivoliet sin nyeste attraksjon, og var stengt i flere måneder for undersøkinger.

Henrik Ragborg Olesen er direktør for tivoli Friheden, der dødsulykken skjedde. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix

Stenges ned

Direktøren for tivoliet, Henrik Ragborg Olesen, sa fredag formiddag til danske DR at det var for tidlig å si noe definitivt om berg-og-dalbanen Cobra ville settes i drift igjen.

– Men spør du meg, og jeg var her i 2008, hvor det også var en traumatisk ulykke, selv om det ikke kan sammenlignes med nå, så har jeg vanskelig for å se for meg at den går igjen, sier han til kanalen.

Bare timer senere kom beslutningen om at banen stenges permanent.

De danske fornøyelsesparkene BonBon-Land, Fårup Sommerland og Bakken sier til danske DR at de ikke kommer til å gjøre endringer i sine sikkerhetsrutiner etter ulykken på Friheden.