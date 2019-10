NRK møter tre 16-åringer i den store anti-brexitdemonstrasjonen i London lørdag.

– Folk visste ikke hva de stemte for tre år siden. Vi vet jo heller ikke om folk støtter dette lenger. Men vår generasjon bryr seg, sier Harry Cox (16).

De tre videregåendeelevene tror at det blir vanskeligere for dem etter brexit.

– Jeg studerer naturvitenskap, men jeg er redd brexit vil hindre meg i å studere og samarbeide med universiteter i resten av Europa, sier Anoushka Nairac (16).

MANGE UNGE ER BEKYMRET: Anoushka Nairac, Theo Furniss (16) Harry Cox (16) frykter konsekvensene av brexit for de unge. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Hun sier brexit-debatten har gjort briter mer trangsynte.

– Vi er blitt mer trangsynte og fremmedfiendtlige. Jeg liker ikke ideen om å stenge europeere ute fra vårt land, som var et viktig argument for brexit, sier hun.

Selv om det nå bare er to uker til brexitdagen, tror ikke de tre ungdommene det er helt umulig å reversere prosessen.

– Jeg tror håpet er der. Dette er måten vi vil at våre stemmer blir hørt, sier Theo Furniss (16).

– Det er aldri for sent. Jeg kan ikke miste håpet nå, sier Nairac.

FOLKEHAV: Mange føler at dette er siste mulighet til å si klart fra at de ikke vil at Storbritannia forlater unionen. Foto: Reuters

Gir ikke opp

Milou de Castellane (52) fra London er en av dem som marsjerer for en ny folkeavstemning.

– Jeg er imot brexit og jeg vil stanse EU-utmeldingen med de midlene jeg har, sier Castellane til NRK.

VIL HA OMKAMP: Milou de Castellane (52) fra London demonstrerer for en ny folkeavstemning om EU. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Hun mener avtalen som Boris Johnson har framforhandlet vil ødelegge landets økonomi, og i praksis ødelegge for ungdommens framtid.

– Det er de unge som må leve med dette, sier hun.

Det er bare to uker til brexitdagen, men hun har likevel ikke gitt opp håpet om en ny folkeavstemning. NRK spør om det ikke er på tide å gi opp nå.

VIL IKKE UT: Det brenner for de mange som ikke ønsker at Storbritannia skilles fra EU. Lørdag var titusener samlet utenfor Parlamentet der debatten gikk. Foto: Alberto Pezzali / AP

– Hvis avgjørelsen blir utsatt kan Parlamentet komme til å gå inn for et lovforslag om en ny folkeavstemning. Det var nesten flertall for dette sist det var oppe, sier hun.

Superlørdag i Parlamentet

Håpet om å hindre brexit er ikke helt ute for demonstrantene. For mens de marsjerer i gatene sitter politikerne i Westminster for å behandle den nye brexitavtalen med EU.

HAR VÆRT HER FØR: Tidligere statsminister Theresa May sa i Underhuset lørdag at hun hadde en viss følelse av déjà vu. Hun ber alle om å stemme for den nye avtalen med EU. Foto: AFP

I det Parlamentet åpnet i morges holdt Boris Johnson en flammende tale for sin brexitavtale i og sa det var på tide å gjennomføre folket vilje

Men han møter tøff motstand fra en splittet nasjonalforsamling.

Det kan bli ny folkeavstemning

En gruppe Arbeiderparti-politikere vil legge fram et forslag som innebærer at brexitavtalen blir lagt ut til ny folkeavstemning.

KREVER HANDLING: Statsminister Boris Johnson sa til medlemmene av Underhuset at tiden for handling er kommet. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Dette lovforslaget kommer bare opp til avstemning dersom Johnson ikke skulle få igjennom sin avtale. I tillegg er det slik at dersom lovforslaget om ny folkeavstemning blir vedtatt, så vil det ikke være bindende for regjeringen.

Det vil likevel være politisk svært vanskelig for Boris Johnson å la være å gjennomføre en folkeavstemning dersom lovforslaget går igjennom.