Med trommer og taktfaste rop skrek titusenvis av mennesker i London «Stopp kuppet, stopp kuppet» lørdag ettermiddag.

– Jeg er kommet for å demonstrere mot det Boris har gjort. Det er galt å hindre parlamentet i å gjøre jobben sin, sier Millie Pierce (15) til NRK.

Sammen med moren Ruth Pierce har hun tatt turen fra Leeds for å demonstrere.

– Jeg har akkurat lært om borgerkrigen på 1600-tallet og kampen mellom kongemakt og parlament i historietimene på skolen. Defor synes jeg bare det Boris har gjort er feil, sier hun.

Ruth Pierce og moren tok turen til London for å demonstrere mot Johnsons suspandering av parlamentet. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Pierce er en av mange titusen som har tatt til gatene for å si sin mening om at statsminister Boris Johnson har gitt politikerne en tvungen pause på fem uker. Demonstrantene ser på dette som et kupp og kaller det både uetisk og antidemokratisk.

I London har demonstranter blokkert veier og Waterloo-broen er nå full av folk som stenger for trafikken.

Suspenderingen av Parlamentet betyr i praksis at det kan bli for snaut med tid til å hindre at britene går ut av EU uten noen avtale med Brussel. Storbritannia skal ut av EU 31. oktober. Men der som det ikke er noen avtale på plass mellom partene, så vil mange politikere heller utsette brexit. En såkalt «no-deal-brexit» vil få alvorlige negative økonomiske følger for Storbritannia.

Stenger veier og broer

Demonstrasjonene pågår i alle de ti største byene i Storbritannia, inkludert Liverpool og Manchester. Flere steder har demonstranter stanset trafikken på både veier og broer.

Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn har på forhånd oppfordret til sivil ulydighet. Hans radikale Momentum-bevegelse står for mye av planleggingen av dagens demonstrasjoner.

Boris går til motangrep

På en pressekonferanse i Downing Street fredag forsvarte statsminister Johnson suspenderingen av Parlamentet og gikk til angrep på dem som vil hindre at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale.

Statsminister Boris Johnson forsvarer sin beslutning om å suspendere Parlamentet. Foto: Jeremy Selwyn / AP

– Jo mer våre venner og partnere i Brussel tror at Brexit kan bli stoppet av Parlamentet, jo mindre sannsynlig er det at de vi gi oss den avtalen vi vil ha, sier Johnson.

Vil felle statsministeren

Tirsdag åpner Parlamentet i Westminster. Opposisjonen og opprørere i Boris Johnsons eget parti De Konservative arbeider med en plan for å legge fram et lovforslag som skal hindre at Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Arbeiderparti-leder Jeremy Corbyn sier han vil gjøre alt for å hindre at Storbritanna går ut av EU uten noen avtale. Foto: Andrew Milligan / AP

Dersom denne taktikken ikke lykkes kan det og komme et mistillitsforslag mot statsministeren. Samtidig pågår det et arbeid for å trekke Johnsons beslutning om å suspendere Parlamentet inn for domstolene. Retten kan allerede neste uke komme til å måtte behandle spørsmålet.