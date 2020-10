Titusenvis deltar i nye demonstrasjoner i Hviterussland

– Vi vil stoppe først når hver eneste politiske fange er fri. Når politiet begynner å forsvare folket, og når Hviterussland igjen blir en rettsstat med ærlige valg.

Det sa den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i en uttalelse fra sitt eksil i Litauen i dag.

INGEN STANS: Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja lover at demonstrasjonene i Hviterussland skal fortsette inntil det blir holdt ærlige valg. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Demonstrasjonen i dag er til minne om motstandsbevegelsen i Hviterussland under krigen.

Den kjempet heltemodig mot de tyske nazistenes okkupasjon.

Nå trekker opposisjonen paralleller mellom sin egen kamp mot Lukasjenko-regimet og det som skjedde under den andre verdenskrig.

Truer med å skyte

For noen dager siden hevdet en talsmann for det hviterussiske politiet at demonstrantene har blitt mer aggressive og voldelige, og truet med mottiltak.

TIL STEDE: Opprørspolitiet sperret av enkelte gater i Minsk i dag. Foto: Tut.by

– Skytevåpen kan bli brukt på en human måte mot enkelte demonstranter som yter motstand mot politiet, sa en talsmann for innenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået AFP.

I forgårs sa lederen for det hemmelige politiet KGB at det blir planlagt provokasjoner for å destabilisere situasjonen i landet.

Nye arrestasjoner

Allerede fra morgenen kjørte opprørspolitiet ut et stort antall av sine kjøretøy i sentrum av hovedstaden. Ifølge det uavhengige nettstedet tut.by, er vannkanoner på plass, og enkelte gater er sperret av.

Hele seks metrostasjoner er sperret av i sentrum av Minsk i dag.

POLITIMAKT: Det er foreløpig uklart hvor mange som har blitt arrestert under demonstrasjonen i dag. Sist søndag ble mer enn 700 personer pågrepet. Dette bildet er fra byen Brest i dag. Foto: Tut.by

Som tidligere søndager, har regimet gitt mobiloperatørene ordre om å sette ned hastigheten på det mobile nettet. Hensikten er å gjøre det vanskeligere for opposisjonens støttespillere å kommunisere med hverandre.

De uavhengige nettstedene melder at titusenvis av mennesker deltar i demonstrasjonen i dag. Det er mulig det er færre i dag enn forrige søndag, da om lag 100.000 deltok.

Det russiske nettstedet Interfax melder at 30.000 har stilt opp i dag. Myndighetene sier at mer enn 100 er arrestert i Minsk.

Tidsfrist for Lukasjenko

Denne uka krevde opposisjonsleder Tikhanovskaja at president Lukasjenko må gå av innen den 25. oktober, altså neste søndag.

Hvis det ikke skjer, ønsker opposisjonen å sette i gang en landsomfattende streik.

EN UKES FRIST: Den politiske opposisjonen i Hviterussland krever at president Lukasjenko går av innen den 25. oktober. Foto: STRINGER / Reuters

Tikhanovskaja håper å kunne tvinge presidenten til å gå av gjennom å lamme økonomien.

Men opposisjonen forsøkte å organisere en generalstreik like etter presidentvalget i august. Den fikk ikke bred oppslutning i samfunnet.

Mange av dem som arbeidet på store statlige bedrifter sa til NRK den gang at de var avhengige av lønna for å kunne ta vare på familien. Selv om de i prinsippet støttet et maktskifte i landet.

Dermed er det uklart om opposisjonen er i stand til å gjennomføre sin trussel om storstreik denne gangen.