Titusener må flykte fra skogbrann i California

Flere tettsteder er truet av brannen nord i California, og flere av dem som flykter fra brannen måtte kjøre gjennom en vegg av flammer for å komme seg vekk.

– Et ukjent antall bygninger er ødelagt, og det er meldt om enkelte personskader, men omfanget er ikke kjent ennå, sier sjefen for Californias skog- og brannvernsetat, John Gaddie.

Også sykehuset i Paradise må evakueres på grunn av den omfattende brannen. Foto: Noah Berger / AP

Flyktet til fots

Mange flyktet i bil, mens andre måtte la kjøretøyene stå og løp med barn og kjæledyr i armene, ifølge Gina Oviedo. Hun beskriver hjerteskjærende scener som utspilte seg under evakueringen av byen Paradise. Flammer slukte hjem, det var eksplosjoner og elektrisitetsstolper som knakk sammen, sier hun.

– Situasjonen er svært alvorlig og svært farlig. Jeg kjører nå gjennom brannen, og vi gjør alt vi kan for å få folk ut av området, sier sheriff Kony Honea i Butte på telefon til nyhetsbyrået AP. Han bekrefter at mange har måttet la bilen stå og flyktet til fots.

– Vi får dem inn i andre kjøretøy, der det er plass. Vi jobber på spreng for å få folk ut, og budskapet jeg vil få ut er: Kan du evakuere, så må du evakuere, sier sheriffen.

Skogbrannen i California sprer seg raskt, blant annet fordi det er tørt og en god del vind i området. Foto: AP

Tømmer byen og sykehuset

Hele Paradise, en by med rundt 27.000 innbyggere 290 kilometer nordøst for San Francisco, har fått ordre om evakuere. Det jobbes også med å flytte pasienter fra et sykehus som må evakueres.

Talsmann Rick Carhart i delstatens brannvesen sier brannen i løpet av noen få timer fra den ble varslet torsdag morgen har vokst til å omfatte rundt 70 kvadratkilometer.

– Brannen drives av ganske kraftige vinder. Det er veldig tørt og lav luftfuktighet, noe som dessverre legger godt til rette for at brannen sprer seg, sier Carhart.

Meteorologene har varslet brannfare i mange områder i California. Vinden og det tørre været vil trolig fortsette fram til fredag kveld.