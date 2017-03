Titusener evakuert etter «Debbie»: – Det verste jeg har sett

Syklonen traff nordøstkysten av delstaten Queensland tirsdag med vindkast på opptil 75 meter i sekundet.

Etter å ha revet opp trær, slengt båter opp på land og skapt enorme oversvømmelser er den nå nedgradert til et tropisk lavtrykk på vei nedover østkysten.

Fredag ble en kvinne funnet omkommet etter å ha forsvunnet i en kraftig flom ved byen Murwillumbah, rett over grensen til delstaten New South Wales. En annen kvinne ble funnet død etter at bilen hennes ble dratt ned i elva i Hunter Valley torsdag kveld, melder ABC.

– Når vi kommer oss ut og prøver å finne menneskene som ga lyd fra seg i løpet av natta, kan det komme noen veldig urovekkende nyheter. Det kan være personer som omkom i flommen, men det vet vi ikke ennå, sier Mark Morrow fra nødetaten State Emergency Service til ABC.

Ifølge politiet er Lismore helt nord i New South Wales blant de hardest rammede områdene med de verste oversvømmelsene på 50 år. Innbyggere i Tweed Heads, Kingscliff og Murwillumbah er også beordret evakuert.

– Vi har folk som sitter fast på hustak og i biler, det er fullstendig krise. Dette er det raskeste vi har sett på lang, lang tid. Det har tatt mange på senga, og nå er de fanget, sier nødetatens talsmann Ian Leckie.

VIDEO: Titusener evakuert etter «Debbie». Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Titusener evakuert etter «Debbie».

– Ødeleggelsene er ikke til å tro

Bonden Peter Hannigan sier til ABC at oversvømmelsene er de verste han har sett i de 50 årene han har bodd nord for Lismore.

– Jeg tror mange kommer til å oppdage betydelige skader på gårdene sine. Jeg må innrømme at dette er det verste jeg har sett, sier han.

Deler av Queensland har fått opptil 300 millimeter regn i løpet av de siste to dagene, og populære turiststeder som Surfers Paradise og Gold Coast sliter med kraftige oversvømmelser.

Nord i Queensland er myndighetene allerede i gang med å få gjenopprettet vann- og strømforsyningen til byer som Bowen, Mackay, Airlie, Proserpine og Whitsunday-øyene, der rundt 50.000 husstander fortsatt er strømløse.

– Dette er det verste vi har opplevd. Ødeleggelsene er ikke til å tro, sier viseordfører Christ Cherry i Tweed Heads til Courier Mail.

Militæret deler ut drikkevann og nødrasjoner i de hardest rammede områdene. Foto: Sgt Murray Staff / AFP

Militæret har satt ut 1300 soldater for å hjelpe til med oppryddingen, og helikoptre og fly leverer nødrasjoner, vann og drivstoff. Mange områder var lenge utilgjengelige på grunn av sterk vind.

Det australske forsikringsrådet har gitt Queensland og den nordlige delen av New South Wales status som katastrofeområder, og regner med at skadene kan komme opp i en milliard australske dollar, nærmere sju milliarder kroner.

Sist gang det skjedde var da syklonen «Oswald» traff i 2013.