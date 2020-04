Tippoldemor (107) overlevde koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tyrkia er stadig hardere rammet av koronaviruset, men det finnes historier som gir håp i landet.

En av dem står Havahan Karadeniz (107) for. Hun ble tirsdag skrevet ut fra et sykehus i Istanbul etter å ha vært koronasyk.

– Jeg kom hit og tenkte jeg kunne få dra etter to dager, men slik var det ikke med dette viruset. Takk Gud, og takk til det gode sykehuset og alle de fine folkene her.

Det sa den spreke 107-åringen til nyhetsbyrået Anadolu Ajansı, like før hun ble trillet ut av sykehuset til applaus fra de ansatte.

Hentet av tippoldebarnet sitt

Professor Özgür Yiğit ved sykehuset opplyser at kvinnen ankom sykehuset med plager som hoste, feber og utmattelse i forrige uke.

– Prøveresultatene hennes nærmer seg normale nivåer. Hun har fått nødvendig behandling og blitt skrevet ut, forutsatt at hun følger isolasjonskravene, sa Yiğit tirsdag.

På sykehuset ble 107-åringen hentet av barnebarnet til barnebarnet sitt. Han forteller at de fattet mistanke om at tippoldemoren kunne være smittet etter at faren hans testet positivt på viruset.

– Også hun testet positivt, og måtte bli lagt inn på grunn av alderen. Vi kom oss heldigvis helskinnet gjennom dette, sier Melih Çırağ.

TIPPOLDEBARN: Melih Çırağ og tippoldemoren takket sykehusansatte for hjelpen de har fått. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Anadolu Ajansı. Foto: Anadolu Ajansı

Over 1500 koronadødsfall

11. mars ble det første smittetilfellet kjent i Tyrkia. Viruset har spredt seg raskt i ettertid. Torsdag morgen hadde nærmere 70.000 personer fått påvist koronasmitte i landet.

1518 tyrkere har så langt dødd som følge av covid-19. Det opplyste landets helseminister Fahrettin Koca onsdag kveld.

Karadeniz er en av de eldste personene som er frisk etter ha vært koronasyk. I forrige uke ble det kjent at Cornelia Ras (107) var friskmeldt etter å ha blitt smittet under en gudstjeneste.

Noen dager før det fikk den amerikanske krigsveteranen Bill Lapchies mye (104) oppmerksomhet etter å ha overvunnet viruset.