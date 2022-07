Det er tidlig morgen. På en parkeringsplass litt utenfor sentrum av Zaporizjzja, en by sørøst i Ukraina, er det likevel full aktivitet. Folk har for lengst våknet.

Alle håper det er deres tur i dag. Noen har ventet lenge.

– Ti dager, forteller en far med bilen full av kone og barn. Og bagasje. Og en hund.

Det disse menneskene skal gjøre, er farlig. Men de føler det er nødvendig, at de ikke har noe valg.

Så langt mener ukrainske myndigheter at 6000 personer har gjort det samme.



De skal reise gjennom den russiske frontlinjen. Inn i de russiskokkuperte områdene. Til hjemmene sine, som de en gang forlot.

VENTETID: På parkeringsplassen står hundrevis av biler. Folk venter på å få slippe inn i de russiskokkuperte områdene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Stresset småbarnsmor

Under et tre, i skyggen for en sol som allerede varmer ganske intenst, står Nadiya med ni måneder gamle Timophy på armen. Mens han får leke litt med NRKs mikrofon, forteller moren at den lille familien på tre fra Enerhodar ikke har noe valg.

Ektemannen får ikke jobb noen andre steder i Ukraina. De trenger penger for å forsørge seg selv, og ikke minst sønnen.

– Det er klart jeg er stresset. Selvsagt. Vi har jo et lite barn også, sier hun, mens far besørger lufting av familiens katt, som for anledningen må finne seg i å gå i bånd.

TRYGT HOS MAMMA: Timophy har levd med krig i over halvparten av sitt liv. Nå skal han og familien tilbake til byen de flyktet fra i februar. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Familiens hjemby er ikke veldig langt unna, men likevel i en annen verden. Der har russiske styrker hatt kontrollen siden slutten av februar i år.

Tilgangen på nøytral informasjon er begrenset. De er trolig utsatt for en betydelig mengde russisk propaganda.

Det gjør også at det er slekt og venner som er kilden til informasjon om hvordan det egentlig er i de områdene Russland har okkupert.

– Min mor og søster ble igjen da vi flyktet i februar. De har sagt at hvis man ikke rører eller provoserer russerne, så lar de deg være i ferd. Og da er det som å leve et normalt liv der, sier Nadiya, med en viss grad av håp i stemmen.

– Det er jo også et kjernekraftverk i byen vår, så det vil være veldig rart å angripe der. Jeg håper det er litt tryggere der enn i andre deler av områdene som er okkupert.

BARN: Mange har skrevet «діти», ukrainsk for «barn», i bilvinduet, for å vise at de har nettopp barn om bord. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Lang ventetid

Hver dag slippes mellom 150 og 250 biler over frontlinjen. Her skal folk til byer som Donetsk, Mariupol og Kherson.

Noen dager blir all transport kansellert. Det skyldes kamphandlinger i området.

For å ivareta sikkerheten kjøres alle i grupper på femti og femti biler. Ledsaget av politi og eksperter på eksplosiver.

Det er både familier som skal hjem, men også andre som bare tar en kort tur med mat og medisiner til slektninger som fortsatt bor i russiskkontrollere områder. Her er også frivillige som kjører dem som ikke har bil.

TÅLMODIGHETSPRØVE: Enkelte familier har ventet i ti dager på parkeringsplassen på å få reise. Det kan bli veldig kjedelig. Særlig for de minste. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I provisoriske telt på parkeringsplassen må alle som vil reise registrere seg. De må gå til det teltet som tilhører deres oblast (fylke) og bevise at de faktisk har bolig eller familietilknytning der.

Så begynner ventetiden.

Både ukrainske og russiske myndigheter skal godkjenne at personen får dra. Hver morgen henges det opp en liste på et hus ved parkeringsplassen. Her står navnene på de som har fått tillatelse i dag.

– Selvsagt informerer vi folk om risikoen ved å dra, men så langt har ingen valgt å snu på grunn av det. Vi har til nå sørget for transport for rundt 6000 mennesker, forteller Mykola Shkrebtan, som er rådgiver ved militæradministrasjonen i Zaporizjzja.

– Men det er fortsatt flere som flykter ut av russiskokkuperte områder enn det er mennesker som reiser tilbake, understreker han.

AVGANG: Hver dag fylles parkeringsplassen opp av folk som håper å få lov til å reise hjem. Selv om hjemmet er i et område okkupert av russerne. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Tilbake for å hjelpe

En som skiller seg ut i mengden av T-skjorter, shortser, singleter og sandaler, er presten Alexij. Han går rolig rundt i den helsvarte prestekjolen, selv om temperaturen nærmer seg 30 grader.

Sammen med kone og to barn måtte han flykte fra angrepene i hjembyen Lysytsjansk 30. juni.

3. juli vedgikk Ukraina at de måtte trekke soldatene ut av byen. Dermed hadde russiske styrker okkupert hele Luhansk oblast.

Nå vil han reise tilbake for å hjelpe de som ikke rakk å komme seg bort før okkupasjonsmakten hadde overtaket.

PREST: Alexij er prest og vil tilbake til Lysytsjansk for å være nær menigheten sin. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Ifølge nyhetene er det fortsatt intenst og farlig der. Med Gud på vår side trenger vi ikke være redde, sier han bestemt.

– Nå skal vi tilbake så jeg kan være nær min menighet og gi åndelig og moralsk hjelp. Det tror jeg betyr mye, fortstter presten, før sønnen forstyrrer oss.

Dagens liste har kommet.

Veien ut

Det er skuffelse hos mange. De må vente minst en dag til. Andre løper tilbake til bilene sine. Nå skal de få dra av gårde. En av dem skal legge ut på sin fjerde tur.

67-åringen Nikolai tilhører gruppen som har meldt seg frivillig for å kjøre busser med folk som ikke har egen bil over frontlinjen.

Nå har alle i bussen blitt godkjent og turen kan starte.

– Klart jeg er redd. Men det er viktig. Nå får jeg både evakuert folk fra de okkuperte områdene, og jeg får hjulpet dem som skal inn.

SJÅFØR: Nikolai (67) vil hjelpe dem som ikke har egen bil med å reise inn og ut av de russiskkontrollerte områdene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Men det har vært flere skremmende opplevelser, forteller han.

– På en av turene hadde jeg stoppet under et tre i Kamjanske, i «gråsonen» (områder mellom den ukrainske og russiske frontlinjen red.anm.). Da kom politiet raskt og fikk meg tilbake til ukrainsk side. Neste dag så jeg at det samme treet og bensinstasjonen ved siden av var helt knust av et bombeangrep. Hadde jeg blitt værende under det treet hadde jeg kanskje blitt drept, sier Nikolai.

Så starter ukrainsk politi kontrollen av alle som skal reise. Her sjekkes det at ingen har med våpen, bensin eller annet som de russiske soldatene kan ha bruk for og derfor vil konfiskere.

FÅR KJØRE INN: Endelig kan de første bilene sette av gårde på den farefulle ferden. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Deretter slippes puljer på femti og femti biler ut på veien.

Men presten Alexij må vente minst en dag til.