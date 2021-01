Timer før volden talte Trump – politikere mener det «tente ilden»

President Donald Trump sendte en videobeskjed via Twitter rett etter kl. 16 (kl. 22 norsk tid) der han ba demonstrantene om å forlate kongressbygningen.

I videoen, lagt ut på Twitter, sier Trump at han skjønner at folk er såret og sier at valget ble stjålet fra dem.

– Men dere må gå hjem nå, vi må ha fred, vi må ha lov og orden, sa Trump etter noen voldelige timer i hjertet av den amerikanske hovedstaden.

Ble presset til videotalen

Presidenten skal ha blitt både bønnfalt og presset til å komme med henstillingen av både nåværende og tidligere medarbeidere og politiske allierte.

– Jeg ringte ham. Det måtte komme en uttalelse, for å være sikker på at personer roet seg ned, bekrefter den republikanske lederen i Representantens hus, Kevin McCarthy til Fox News.

McCarthy har vært en av presidentens sterkeste støttespillere i den amerikanske Kongressen.

Den republikanske senatoren Marco Rubio, som i likhet med McCarthy befant seg i kongressbygningen da den ble stormet, tvitret en bønn om at presidenten måtte be sine tilhengere trekke seg tilbake.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Selv skal presidenten ha vært fornøyd med hva han så utspille seg i og utenfor kongressbygningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Fem timer tidligere holdt presidenten en tale til støttespillerne utenfor Det hvite hus.

Trumps budskap i talen

Budskapet i talen tolkes på flere måter.

Noen mener han oppfordret demonstrantene til å vise sin misnøye.

Det republikanske kongressmedlemmet Liz Cheney sier til New York Times at det var Trump som «tente ilden» blant demonstrantene. Andre kongressmedlemmer på begge sider av gulvet har lignende uttalelser.

Presidentens sikkerhetsrådgiver Matt Pottinger sa opp jobben med umiddelbar virkning natt til torsdag norsk tid. Flere andre topper i Det hvite hus vurderer å trekke seg i protest, skriver amerikanske medier som CNN.

Kongressrepresentant for demokratene, Raul Ruiz sier til NBC at «det ikke er noen tvil om at det er presidenten og hans støttespillere som oppfordret til vold».

Andre peker på at presidenten ba tilhengerne overbevise kongressmedlemmer om å utsette grunnlovsprosessen, som skulle bekrefte Joe Biden som valgvinner.

Konservative amerikanske medier sier Trump ikke hadde noe med opptøyene å gjøre. Fox News-kommentatoren Sean Hannity sier at de som virkelig støtter presidenten ikke støtter den typen voldshandlinger, skriver Washington Post.

Sjefen for mediehuset Newsmax, Mike Lidell, og andre, hevder Antifa står bak volden.

– Vi skal stanse tyveriet

Dette sa Trump til de oppmøtte før opptøyene startet:

– Vi vil aldri gi opp, vi vil ikke erkjenne nederlag.

Se bilder fra opptøyene i Washington D.C. Du trenger javascript for å se video.

– Vi skal stanse tyveriet.

– I dag vil jeg legge frem beviser for at vi vant dette valget, sa Trump uten å legge frem dokumentasjon for sine påstander.

«Kjemp for Trump. Kjemp for Trump,» ropte folkemengden.

– Vi må kjempe hardere. Mike Pence må stille opp for oss, for hvis han ikke gjør det, kommer dette til å bli en trist dag for landet vårt.

Trump sa aldri direkte at noen burde «innta» eller «storme» kongressen.

– Vi skal gå ned til Kongressen og vi skal hylle våre modige senatorer og kongressmenn og kvinner, og trolig er det noen av dem vi ikke kommer til å rope hurra for, sa president Trump.

– Man må vise styrke. Man må være sterk. Vi krever at kongressen gjør det som er rett. (...) Jeg vet at alle her snart kommer til å gå i tog til kongressbygningen for fredelig og patriotisk la stemmene deres bli hørt.

Kongressen ble evakuert og beleiret av Trump-tilhengere. Seks timer senere kunne de folkevalgte ta opp arbeidet igjen med å godkjenne valget.