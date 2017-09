Tilbyr Miami-reisende å booke om billettene

Kategori 5-orkanen er den kraftigste som noensinne er målt over Atlanterhavet, og er på vei mot Jomfruøyene og Puerto Rico.

Det er ventet at uværet vil herje øystatene i Det karibiske hav frem mot helgen, før det søndag etter prognosene vil treffe Florida.

Flyr som normalt

Både Norwegian og SAS har direkteflyvninger til Miami i USA, men foreløpig får orkanen ingen konsekvenser for trafikkavviklingen.

– Vi flyr som normalt, men vi holder oss oppdatert på utviklingen av situasjonen. Hvis været blir for ekstremt vil vi informere passasjerene med en gang, sier presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian til NRK.

Også SAS følger situasjonen.

– Trafikken til Miami går foreløpig som planlagt, men vi følger med på en eventuell utvikling, sier pressekontakt i SAS Tonje Sund til NRK.

– I forbindelse med orkanen Irma kan reisende som ønsker det kostnadsfritt booke om innenfor gjeldende retningslinjer, sier Sund.

Les også: Kraftigste orkan noensinne i Atlanterhavet på vei mot Florida

Avlyser cruise

Cruiseselskapet Royal Caribbean Norge opplyser på sine nettsider at 12 av selskapets skip i Karibia kan bli berørt av orkanen «Irma».

Skipene, «Enchantment of the Seas» og «Majesty of the Seas» har alle kansellert seilinger til Cuba og Bahamas de kommende dagene.

Flere andre av selskapets skip har måttet utsette seilaser i området til orkanen har passert.

Selskapet opplyser at de vil refundere billettene for passasjerene som blir rammet.