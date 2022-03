Mens krigen i Ukraina ser ut til å gå fra vondt til verre for sivilbefolkningen, engasjerer folk i nabolandene seg for å hjelpe.

I Berlin møtte mange tyskere torsdag opp for å ønske flyktningene som kom med toget til sentralstasjonen velkommen.

Folk møter opp på sentralstasjonen i Berlin for å ønske flyktningene fra Ukraina velkommen og tilby dem hjelp. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Ukrainere ble tilbudt både husrom, noe å spise og klær hvis de trengte det.

En politimann gir et ukrainsk barn et sjokoladeegg på sentralstasjonen i Berlin. 3. mars. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Og plakater er hengt opp i Berlin med et tydelig budskap om at ukrainerne er velkommen.

Tysk røde kors har hengt opp et banner med skrifter «Flyktninger er velkommen» 3. mars. Foto: Markus Scholz / AP

Flykter for livet

Etter en uke med krig er byen Kherson, sør i Ukraina, under russisk kontroll. Hovedstaden Kyiv og landets nest største by Kharkiv er blant de mange byene som har vært utsatt for harde angrep.

Et barn klamrer seg til benet på en mann på sentralstasjonene i Kyiv før de skal gå på toget 3. mars. Foto: Vadim Ghirda / AP

Kvinner og barn fortsetter å flykte ut av Kyiv og vestover.

Kvinne og barn ser ut av et vindu på et tog som forlater Kyiv 3. mars. Foto: Vadim Ghirda / AP

Ektemenn og fedre må bli igjen for å kjempe mot den russiske invasjonen. I den vest-ukrainske byen Lviv prøver lokalbefolkningen så godt den kan å ta mot de internfordrevne flyktningene.

Frivillige i Lviv lager mat til folk som har flyktet fra andre deler av Ukraina 3. mars. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Samtidig forbereder folk i Lviv seg på at krigen vil komme til dem også. De prøver derfor å beskytte kulturelle verdier mot russisk artilleri.

Statuer pakkes inn i byen Lviv vest i Ukraina 3. mars. Håpet er å kunne beskytte dem i tilfelle russiske angrep på byen. Foto: PAVLO PALAMARCHUK / Reuters

Samler inn penger

I mange land pågår det nå innsamlingsaksjoner til Ukraina.

I Skottland har parlamentet satt i gang en nasjonal innsamling for å få folk til å donere.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon og leder for andre partier i det skotske parlamentet startet humanitær innsamlingsaksjon til Ukraina. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Men mange innsamlingsaksjoner til Ukraina startes også på grasrotnivå. Av ildsjeler som håper å gjøre en forskjell.