– Vi forventer at EU ikke anerkjenner Lukasjenko som legitim president. De bør innføre sanksjoner og slutte å støtte regimet økonomisk.

Det sa den hviterussiske opposisjonslederen til NTB og andre medier da hun i dag hadde et frokostmøte med EUs utenriksministre i Brussel.

Hun understreket også at hun føler at det hviterussiske folket har Europas støtte.

Tikhanovskaja møter utenriksministrene i unionen til et mer formelt møte, der situasjonen i Hviterussland er et av de viktigste temaene.

HARDHENDT: Under de store demonstrasjonene i går ble mer enn 100 mennesker arrestert, ifølge menneskerettsorganisasjon. Foto: AP

Usikkerhet om straffetiltak

EU har i flere uker arbeidet for å få vedtatt straffetiltak mot de fremste representantene for regimet til president Aleksandr Lukasjenko.

Unionen ønsker spesielt å ramme dem som kan ha vært ansvarlige for valgfusk. Det er også et ønske om å straffe politiets bruk av vold mot demonstranter.

Målet har vært å få vedtatt sanksjonene på utenriksministermøtet i dag. Det er i første rekke snakk om økonomiske straffetiltak.

Men det er ikke sikkert det blir noe vedtak på møtet i dag, skriver NTB.

Årsaken er at Kypros ikke vil stemme for sanksjoner mot det hviterussiske regimet nå. Kypros ønsker at EU-landene også blir enige om helt andre straffetiltak mot Tyrkia.

De to sakene har ikke noe med hverandre å gjøre. Men kypriotene setter ett vedtak om sanksjoner som betingelse for et annet. EUs vedtak må være enstemmige, og ett land kan dermed holde igjen hele prosessen.

Les også: Nye og store demonstrasjoner i Hviterussland

BEVÆPNET: Opprørspolitiet sperret av delen av sentrum av Minsk i går for å hindre demonstranter i å ta seg fram samlingssteder. Foto: AFP

Optimist

Tikhanovskaja ser ikke ut til å ta problemet med Kypros særlig alvorlig.

– Jeg tror alt vil bli avgjort i nærmeste fremtid. Jeg tror EUs beslutning vil være nyttig for landet vårt, sier hun.

Opposisjonslederen påpeker at målet fortsatt er et nytt og fritt valg.

Hun sier at det som skjer i Hviterussland ikke er en sak for Russland eller Europa. Det er et indre anliggende der hviterusserne selv skal bygge landet opp på nytt.

Tidligere har EU vedtatt at unionen ikke vil godkjenne Lukasjenko som Hviterusslands president når hans periode går ut den 5. november.

Les mer: Lukasjenko søker hjelp hos Putin

PEKER VESTOVER: President Aleksandr Lukasjenko på bedriftsbesøk for noen dager siden. Han hevder at utenlandske krefter står bak protestene i Hviterussland. Foto: Maxim Guchek / AP

Store demonstrasjoner i går

Hver eneste søndag siden presidentvalget den 9. august har det vært store demonstrasjoner i Minsk.

Også i går deltok om lag 100.000 mennesker, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

442 mennesker ble arrestert, ifølge politiet i landet.

Flerre hundre bevæpnede politifolk var utplassert i sentrum av byen. Mange gater var sperret av med pansrede kjøretøy og piggtråd.

For opposisjonsleder Tikhanovskaja er det svært viktig at så mange fortsatt deltar i protestene. Hun sa selv i går at det viser hele verden at det er folket som har makten i Hviterussland, ikke regimet til Lukasjenko.