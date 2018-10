Tidsfristen nærmer seg: - Dette er en trussel om storoffensiv

– Det var folk fra hele Syria der inne, forteller sauebonden Abdul Raman Ammouri (40) til NRK.

Det er fire måneder siden åttebarnsfaren flyktet ut av Idlib med barna og de mange sauene sine. Når NRK møter ham 15 kilometer unna frontlinjen, er det stille ved den humanitære korridoren ut av det opprørskontrollerte området. Det har det vært i lang tid, men det er vanskelig å få bekreftet hvorfor.

Syriske regjeringssoldater på stedet sier til NRK at det er opprørerne som holder sivile tilbake, men de vil ikke slippe NRK noe nærmere.

I Maaret al-Numan i Idlib lever folk i ruinene mens de venter på hva opprørerne og Syrias president Bashar al-Assad vil gjøre med avtalen om en demilitarisert sone i provinsen. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Opprørernes siste skanse

Før krigen bodde om lag 1,5 millioner mennesker i Idlib nordvest i landet. FN anslår at befolkningen nå er doblet som følge av internflyktninger fra andre deler av Syria.

Abdul Raman Ammouri forteller til NRK at de bodde under svært vanskelige kår inne i idlib, i telt og uten tilgang til det meste, mens stadig flere mennesker strømmet til.

Årsaken er at syriske regjeringsstyrker og deres allierte det siste året har gjenerobret store områder fra opprørerne i Syria, som Øst-Aleppo og Øst-Ghouta.

Her har opprørerne fått valget mellom å overgi seg, eller å bli evakuert til Idlib-provinsen, som omtales som opprørernes «siste skanse».

Jo Jakobsen er professor på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.

Tidsfristen nærmer seg

– Når Assad nå sier at avtalen om en demilitarisert sone i Idlib-provinsen kun er et midlertidig tiltak, kan det være ment som et signal til andre aktører. Altså en trussel om at dersom Sotsji-avtalen ikke følges opp, kan storoffensiven komme til slutt likevel, sier Jo Jakobsen, professor på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Det er tre uker siden Russland og Tyrkia inngikk en avtale i Sotsji om å opprette en demilitarisert sone i Idlib-provinsen innen 15. oktober.

Russland støtter regimet i Damaskus, mens Tyrkia støtter flere opprørsgrupper, blant annet i sin kamp mot kurderne og for å demme opp for ytterligere flyktningstrømmer.

Avtalen ble tolket som en seier, som hadde avverget en humanitær tragedie i provinsen.

Men spørsmålet er stadig om partene våger å stole på hverandre og innfri kravene, etter over syv år med krig og brutte løfter.

De forholder seg til spillereglene over sjakkbrettet i Maaret al-Numan, mens de venter spent på om partene i krigen vil gjøre det samme for å opprette en demilitarisert sone i Idlib. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Trekker tunge våpen ut

I et partimøte søndag sa president Assad ifølge nyhetsbyrået SANA at avtalen blant annet fører til å redusere blodsutgytelsen i området, men at den kun er midlertidig.

– Denne provinsen samt andre syriske territorier som fortsatt er kontrollert av terrorister, vil snart returneres til den syriske staten, sa Assad.

Lørdag kom den første meldingen om at tyrkisk-støttede opprørere hadde begynt å trekke tunge våpen ut av den planlagte buffersonen i Idlib.

Opprørere demonstrerer mot regimet i Damaskus i Maaret al-Numan 28. september. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Tre millioner mennesker kan rammes

Syrias fremtid vil avgjøres av dem som deltok i forhandlinger i Astana, altså Russland, Tyrkia, Iran og regimet i Damaskus, sier Jo Jakobsen.

Nå er håpet at opprørerne legger våpnene ned, men gruppen er sammensatt og lite tyder på at de mest ekstreme jihadistene vil våge det.

– Tilbud om rehabilitering og reintegrering til opprørere andre steder i Syria har i praksis betydd fengsling og tortur, så det ligger et tillitsproblem i bunn etter så mange år med krig. De tyrkisk-støttede opprørerne har Tyrkia i ryggen, men de mest ekstreme kan ville kjempe til siste slutt, sier Jo Jakobsen.

Med flere millioner mennesker i området kan konsekvensene, dersom avtalen ikke følges opp, bli enorme.

– Da vet vi hva som har fungert for regimet i Damaskus før, med beleiring og bombardement hvor det er umulig å skille mellom sivile og opprørere, sier Jo Jakobsen.