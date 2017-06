De to største partiene i Nord-Irland har til i ettermiddag på seg til å bli enige om ny maktfordeling og selvstyreregjering i den stadig konfliktrammede delen av Storbritannia. Unionistene og republikanerne har ikke kunnet samarbeidet siden tidlig i januar.

Personkonflikt og språkkrangel

Da trakk daværende viseførsteminister Martin McGuinness fra det republikanske partiet Sinn Fein seg fra jobben etter samarbeidsproblemer med lederen for unionistpartiet DUP, førsteminister Arlene Foster.

Avdøde Martin McGuinness fra det republikanske partiet Sinn Fein trakk seg fra jobben som viseførsteminister i januar, og den politiske situasjonen har vært fastlåst siden. Foto: Niall Carson / Ap

Etter fredsavtalen i 1998 er loven slik at det største partiet fra hver side skal dele makten i provinsregjeringen, men McGuinness sa han ikke klarte å samarbeide med Foster lenger, og det utløste til slutt nyvalg. McGuinness døde senere på vinteren av lengre tids sykdom.

Arlene Foster, leder av DUP i Nord-Irland var førsteminister frem til regjeringen kollapset i januar. Som leder av det største partiet i Nord-Irland skal hun igjen påta seg vervet dersom partiene blir enige. Foto: Stringer / Reuters

Men til tross for nyvalget 2. mars har de to partiene ikke klart å komme til enighet. En av de vanskeligste sakene har vært kravet fra Sinn Fein om en språkreform som sidestiller irsk med engelsk.

Kan bli styrt av Westminister

Dersom partene dag ikke blir enige, kan det ende med at Nord-Irland må settes under administrasjon fra London. Med andre ord blir det den britiske regjeringen som må ta seg av den praktiske styringen av Nord-Irland.

Det har ikke vært noen styredyktig provinsregjering i Nord-Irland siden starten av januar. Slottet Stormont utenfor Belfast sentrum er den nord-irske parlamentsbygningen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Det vil være første gang på et tiår at det skjer, og vil være et stort nederlag for den valgte nasjonalforsamlingen som holder til på slottet Stormont utenfor Belfast sentrum.

Men siden kollapsen i januar har politikken stått i vranglås. Etter nyvalget fikk partene seks uker på seg til å forhandle, men klarte ikke å bli enige. Dermed ble fristen utvidet til i ettermiddag.

I teorien kan fristen utvides ytterligere dersom partene mener de kan bli enige på overtid.

Identitet fortsatt vanskelig spørsmål

Sidestillingen av det irske språket med engelsk er sammen med konflkten om bruk av flagg blant de mest betente i Nord-Irland.

For det nasjonalistiske republikanske partiet Sinn Fein som kjemper for gjenforening med Irland, er det svært viktig å få flagge med den irske trikoloren, noe som i dag er forbudt, men også få en større annerkjennelse av det irske språket.

Storbritannias Nord-Irlandminister James Brokenshire (t.v.) and Irelands utenriksminister Simon Coveney oppdaterte pressen på de vanskelige forhandlingene om å få på plass en ny provinsregjering. Foto: PAUL FAITH / AFP

Både den britiske og den irske regjeringen følger forhandlingene tett. Det kan føre til oppblussing av enda flere gamle konflikter dersom Nord-Irland ikke lenger styres av egne valgte politikere men fra London som i tidligere tider.

Mange republkanere anser stadig Storbritannia som en okkupasjonsmakt etter at seks regioner nord på den irske øya forble britiske i 1921 da Irland løsrev seg fra Storbritannia.