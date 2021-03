Tidligste blomstring på 1200 år

I Japan strømmer folk i disse dager ut i byens parker. Synet som møter dem kan ta pusten fra de fleste. For selv om kalenderen bare viser mars, står de vakre kirsebærtrærne fulle av blomster i parker overalt i det 3.000 kilometer lange landet.

I Kyoto byr blomstringen i år på en ny rekord. Det har ikke vært registrert blomstring så tidlig på våren siden registreringen av blomstringstiden startet for 1200 år siden.

Den forrige rekorden ble satt i 1409 med offisiell blomstring 27. mars.

Det er ikke så lett å lukte på trærne med munnbindpåbudet, men Japanere kan i alle fall nyte synet. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Data fra keiserne

Yasuyuki Aono som er forsker ved Universitetet i Osaka har kartlagt blomstringsdataene helt tilbake til år 812. Han har gått grundig til verks.

– Jeg har samlet og søkt informasjon om blomstringene til kirsebærtreet fra dagbøker, notater fra keisere, aristokrater, guvernører og munker i Kyoto gjennom historien, forteller Yasuyuki Aono til BBC.

Dataene antyder at siden 1800 tallet har blomstringsdatoen gradvis flyttet seg tilbake fra midten av april til begynnelsen av måneden. I år sto trærne i full blomst 26. mars.

Sannsynligvis er den tidlige blomstringen et resultat av klimaendringene mener forskere. Og byen har hatt en uvanlig varm vår så langt i år.

Dataene fra kirsebærblomstringen i Japan er spesiell verdifull siden den går så langt tilbake i tid. Ifølge en tidligere rapport i det vitenskapelige tidsskiftet Biological Conservation, viser dataene hvordan temperaturen har steget i takt med global oppvarming og urbanisering.

I Japan fylles nå Instagram opp med bilder fra kirsebærblomstringen. Alle skal med, både mennesker og dyr. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Stor betydning

Kirsebærblomstringen, Sakura på japansk, er en av Japans årlige høydepunkter.

Svært mange japanere regner seg som både buddhister, og en av buddhismens grunnleggende ideer er at livet er forgjengelig. For dem blir blomstringstiden et symbol på dette.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men kirsebærblomstringen har også en annen betydning. Den er også symbol på en ny begynnelse, da både det japanske skoleåret og finansåret begynner den 1. april.

I tillegg har kirsebærblomstene også fått kommersiell betydning. Supermarkedene i Japan pynter nemlig butikkene med plastversjoner av de vakre kirsebærblomstene.

Folk strømmer til parkene for å se blomstringen. Vanligvis ville folk satt seg ned på bakken med piknik for å feire. Pga koronapandemien er det i år forbudt står det på dette skiltet på bakken. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Varsles om blomstring

Så glade er japanerne i kirsebærblomstringen at varslingen om når det vil skje, er noe svært mange er opptatt av.

Det statlige meteorologiske instituttet har siden 1955 varslet når trærne skal blomstre, men fra 2000 tallet bommet værvarslerne grovt flere ganger. I 2007 måtte lederen for instituttet offentlig bukke for å beklage en feilberegningen.

Etter det besluttet instituttet at blomstervarslingen skal overlates til de mange private aktørene på værvarslingsmarkedet.

Blomstringen varer bare noen uker så det gjelder å ta turen til parken umiddelbart.