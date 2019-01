Tidligere Trump-rådgiver pågrepet i Florida

Stone ble pågrepet på morgenkvisten i Florida, melder CNN. TV-kanalen beskriver hvordan et dusin tungt bevæpnet politimenn spredte seg utover Stones eiendom før FBI banket på døren. Den ble åpnet av Stones selv.

Siktet for løgner

Stone har i mange år vært en av Donald Trumps menn, nå må han møte i retten og svare for sin rolle i hackingen av Demokratenes e-postservere. Etter hackingen publiserte nettstedet Wikileaks flere tusen e-poster fra de demokratiske serverne.

Ifølge siktelsen skal Stone ha løyet overfor etterretningskomiteen i Representantenes hus om sine interaksjoner med «Organisasjon 1».

I siktelsen antydes det sterkt at Organisasjon 1 er Wikileaks. Blant annet heter det at lederen for Organisasjon 1 «på alle relevante tidspunkter befant seg på den ecuadorianske ambassaden i London».

Siktet for sju forhold

Til sammen består siktelsen av sju punkter, opplyser spesialetterforsker Robert Muellers kontor. Senere i dag blir Stone stilt for den føderale retten i Fort Lauderdale, sier en talsmann for spesialetterforskeren til CNN.

Tidligere er flere personer rundt Trump blitt siktet, blant andre hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Flynn har erkjente å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Donald Trump ble innsatt som president.

Den tidligere Trump-rådgiveren er siktet for fem tilfeller av falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne, og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Offisielt forlot han Trumps valgkampteam 8. august 2015, men ifølge Muellers siktelse fortsatte han å hjelpe Trump også etter dette. Trump har flere ganger avvist alle anklager og kaller Muellers etterforskning for en «heksejakt».