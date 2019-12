– Jeg ville ikke lenger være gissel i det japanske rettssystemet. Det er et rigget system. Det forutsettes at man er skyldig, heter det i en uttalelse fra Carlos Ghosn (65).

I uttalelsen som ble sendt ut etter at han kom til Libanon, skriver Ghosn at han ble utsatt for det han kaller en «industripolitisk forfølgelse» i Japan.

En bolig i ett av Beiruts velstående strøk som ifølge eiendomsregisteret i byen eies av Carlos Ghosn. Foto: ANWAR AMRO / AFP

Det er ikke kjent hvordan Ghosh klarte å rømme fra Japan. Det vi vet er at han kom til Beirut i Libanon med et privatfly fra Tyrkia søndag kveld, skriver den libanesiske avisa Al Joumhouria. Ghosn er gift med en libanesisk kvinne og eier en bolig i Beirut. Han har også libanesisk statsborgerskap.

Da han ble arrestert var Ghosn administrerende direktør for Nissan og styreleder for verdens største allianse mellom bilprodusenter, Renault – Nissan – Mitsubishi.

Fakta om Carlos Ghosn Ekspandér faktaboks Født inn i en familie med libanesiske røtter i Brasil 9. mars 1954. Har fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap.

Startet karrieren hos dekkprodusenten Michelin, gikk over til Renault i 1996. Fikk ansvaret for å snu Sør-Amerika-divisjonen i selskapet fra minus til pluss. Operasjonen ga ham kallenavnet «Le Cost Killer».

Renault kjøpte i 1999 nesten 40 prosent av aksjene i japanske Nissan, som i flere år hadde gått med underskudd. Ghosn forbedret resultatene og var Nissans administrerende direktør fra 2001 til april 2017.

Han har vært sentral i oppbyggingen av alliansen mellom Renault, Nissan og senere Mitsubishi, et samarbeid basert på blant annet kryssende eierskap og felles utvikling av teknologi. Alliansen solgte i 2017 10,6 millioner biler.

Ghosn ble i november 2018 pågrepet på en flyplass i Tokyo og siktet for å ha underrapportert sine inntekter og for å ha misbrukt Nissans midler. Han ble avsatt som styreleder i Nissan få dager senere.

Gikk selv av som styreleder og administrerende direktør i Renault i januar 2019.

Etter å ha blitt løslatt mot kausjon og med restriksjoner, ble Ghosn igjen pågrepet i Tokyo i april. Få dager senere ble Ghosn kastet ut av Nissans styre, før han igjen ble løslatt mot kausjon. Han benekter alle anklager.

Han ble ilagt forbud mot å forlate Japan og satt under overvåking i påvente av rettssaken, som skulle starte i april 2020. Tirsdag ble det kjent at Ghosn har klart å ta seg til Libanons hovedstad Beirut, der han eier en bolig.

Kilde: BBC, Wikipedia

Carlos og Carole Ghosn da ekteparet besøkte filmfestivalen i Cannes i Frankrike i 2017. Nå har han søkt tilflukt i hennes hjemland, Libanon. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Feiring i Versailles

Ghosn er blant annet siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra selskapet han ledet i to tiår. Han er kjent for en luksuriøs livsstil. Det var en storslått feiring av hans 60-årsdag på slottet Versailles utenfor Paris i 2014.

Ghosn ble pågrepet på flyplassen i Tokyo i november 2018. Han ble først satt i varetekt, men slapp ut mot kausjon i april i år.

Det ble imidlertid stilt som betingelse at han bare kunne oppholde seg på bestemte områder i Japan, og han fikk forbud mot å reise fra landet.

Han hevder selv at han ikke har gjort noe galt.

– Kan ikke unnskylde dette

Den tidligere advokaten til Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

– Vi ble overrasket. Jeg er målløs, sier en av advokatene til Ghosn, Junichiro Hironaka, til pressefolk i Tokyo. Hironaka sier det ikke kan unnskyldes at Ghosn har forlatt Japan.

Advokaten vet ikke hvordan han nå skal kontakte sin klient. Advokatkontoret har fortsatt de tre passene til Ghosn i sin varetekt. Den tidligere Nissan-sjefen har pass fra Brasil, der han ble født, og fra Libanon og Frankrike.

Frankrikes president Emmanuel Macron (tv) og styreformann i alliansen Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn møttes på en av Renaults bilfabrikker får uker før han ble arrestert i 2018. Foto: LUDOVIC MARIN

Helt i Japan

Ghosn flyttet til Japan i 1999. Han fikk heltestatus da han i sin tid som direktør reddet bilprodusenten Nissan fra konkurs.

Etter hvert stod han også bak den vellykkede alliansen mellom Nissan, Mitsubishi og den franske bilprodusenten Renault.

Det er ifølge BBC antatt av Ghosn har en personlig formue på $120 millioner dollar, som tilsvarer om lag 1 milliard norske kroner. Han var lenge regnet som en av de aller mektigste lederne i den internasjonale bilindustrien.

Carlos Ghosn i 2009 da han lanserte ett av Nissans mest vellykkede produkter, den elektriske bilen Leaf. Foto: TORU YAMANAKA / AFP

Skittent spill

I en video publisert i april 2019 sier Ghosn at han er blitt forrådt av ledelsen i Nissan. Han påstår der at de andre lederne i selskapet har drevet et skittens spill, at de er grådige og preget av en diktatorisk lederstil.

Den nåværende ledelsen i Nissan har avvist disse påstandene. De sier at de sitter på bevis for det de kaller Ghosns «åpenbart uetiske opptreden».

Påtalemyndigheten i Japan mener de har bevis for at Ghosn gjennom flere år unnlot å oppgi alle sine inntekter for beskatning. De mener også at han kanaliserte 5 millioner dollar fra Nissan til et selskap han selv kontrollerte.

Rettssaken mot Ghosn var berammet til april neste år.