Tidligere topp-politiker om Donald Trump: – Uten impulskontroll og kunnskap

USAs president, Donald Trumps aktiviteter på Twitter har igjen skapt furore.

Tidligere denne uken publiserte USAs president tre videoer som opprinnelig hadde blitt lagt ut av Jayda Fransen i den britiske ytre-høyre-organisasjonen Britain First. Fransen har tidligere blitt arrestert for hatytringer.



Meldingene som Trump delte førte til fordømmelse fra den britiske statsministeren Theresa May.

– Britain First har som mål å splitte samfunnet gjennom sine hatefulle ytringer som sprer løgner og skaper motsetninger. De bringer engstelse hos lovlydige borgere, uttalte may.

Les også: Donald Trumps presidentperiode

Natt til torsdag svarte Trump på kritikken, nok en gang via Twitter.

– Theresa May, ikke fokuser på meg, fokuser på den destruktive radikale islamistiske terroren som skjer i Storbritannia, skrev presidenten. Ifølge The Washington Post skal Trump riktignok tvitret til feil Theresa May.

Under en pressekonferanse i torsdag, fikk Sarah Huckabee Sanders, pressesjef i Det hvite hus spørsmål om hvorvidt Donald Trump visste hvem Jayda Fransen var.

Til det svarte Huckabee Sanders;



– Nei, jeg tror ikke det. Men han visste nok hva det dreide seg om. At vi står overfor en reell trussel om ekstrem vold og terrorisme. Ikke bare her i landet, men globalt. Spesielt i Europa. Det var dette han siktet til.

– Uten impulskontroll

Tidligere FN-ambassadør Morten Wetland følger debatten rundt Trump og tvitringen fra New York. Wetland reagerer sterkt på meldingene fra USAs president.

– Vi har en mann uten impulskontroll, uten kunnskaper og uten forstand på hvilke sosiale normer som gjelder når man lar seg velge til verdens viktigste stilling, sier han.

Tvitringen til Trump har blitt møtt med fordømmelse av engelske politikere, men Wetland tror ikke det vil påvirke forholdet mellom de to nasjonene.

– Britene er verdensmestre i subtil gjengjeldelse av fornærmelser, så jeg vil jo tro at det tar litt tid å beramme dette omtalte dette statsbesøket f.eks., som jo er i prinsippet er avtalt men ikke fastsatt noe tidspunkt for. Og der er det ingen som slår britene, når det gjelder å fornærme folk tilbake slik at de ikke skjønner det med en gang, sier Wetland.

Tidligere har bl.a. Trump kranglet med kolleger på Twitter, kalt Nord Koreas Kim Jong-un «gal» og postet videoer på Twitter hvor han «banker opp CNN».