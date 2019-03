Sveriges Radio omtaler han som Centerpartiets mest kjente politiker. Nå blir han gjenstand for intern gransking, partiledelsen sier anklagene mot ham er tatt på stort alvor.

Han skal ved tre anledninger, to i fjor og en i 2016, ha oppført seg «upassende» og skal ha klådd på kvinnelige representanter fra Moderaterna. De to siste tilfellene skal ha skjedd under regjeringsforhandlingene i fjor, ifølge det SR erfarer.

Kvinnene det gjelder tok kontakt med representanter i sitt eget parti, som umiddelbart meldte fra til Centerpartiet.

Moderaternas gruppeleder, Tobias Billström, bekrefter opplysningene overfor Sveriges Television.

Ble oppfordret til å trekke seg

– Eskil har, på min oppfordring, valgt å forlate sin plass i Riksdagen. Ingen skal ha grunn til å føle seg utsatt, og jeg tar disse opplysningene på største alvor, skriver Centerpartiets gruppeleder Anders W. Jonsson i en uttalelse.

Eskil Erlandsson har vært aktiv i partiet siden 1970-tallet. Han kom inn i Riksdagen i 1994 og satt i regjering fra 2006 til 2014, blant annet som jordbruksminister.

Vil ikke kommentere

Verken Jonsson eller partiets presseavdeling vil kommentere saken, av hensyn Erlandssons familie. Erlandsson selv vil heller ikke kommentere saken, ifølge partiet. TT har forsøkt å kontakte Erlandsson for kommentarer.

Moderaternas gruppeleder Tobias Billström sier til Aftonbladet at han har vært i kontakt med Centerpartiet.

– Jeg kan bekrefte at vi har blitt fortalt fra riksdagsrepresentanter om at Eskil Erlandsson har oppført seg uakseptabelt. Vi har hatt kontakt med Centerpartiet en stund og krevd at de fatter en beslutning. Utover det har vi ingen kommentarer, sier han.