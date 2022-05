Tidligere SU-leder ut mot venstresidens Nato-standpunkt

– Jeg mener det går et skille 24. februar i år. Før det var jeg uenig i Nato-standpunktet til SV og Rødt. Nå synes jeg at det er helt uvirkelig å se for seg at Norge skal ut av Nato, sier Andreas C. Halse på Politisk kvarter.

Han er fagsjef i tankesmien Agenda og var leder i Sosialistisk Ungdom (SU) fra 2012 til 2014.

DEBATT: Skjermdump fra Aftonbladet i Sverige for noen dager siden, der Ingrid Fiskaa i SV har skrevet innlegg. Foto: Skjermdump Aftonbladet

Halse reagerer også på hvordan hans gamle moderparti, ved utenrikspolitisk talsperson i SV Ingrid Fiskaa, blander seg inn i Sveriges standpunkt. Fiskaa har skrevet et innlegg i Sveriges største avis Aftonbladet, med tittelen «Nato har gjort Norge mer sårbart som land».

– Ingrid Fiskaa går også inn i den svenske EU-debatten og sier at Nato har gjort Norge mer usikkert. Det er ikke riktig i det hele tatt, sier Halse.

Venstreside mot Nato

Sverige og Finland har bestemt seg for å søke om Nato-medlemskap. Veien inn i forsvarsalliansen innebærer blant annet at Norge og andre medlemsland sier ja til våre naboer. Her hjemme kan Rødt og Sosialistisk Venstreparti (SV) være skjær i sjøen.

Fiskaa sier deres søsterpartier i Finland og Sverige går imot å bli medlem av Nato.

– De deler den samme kritikken og innvendingene mot Nato som vi i SV har her hjemme. For det første at det er en atomvåpenallianse som også har det i sin strategi å bruke atomvåpen først. Det er en allianse som legger sterke føringer på utviklingen av Forsvaret. Vår mening er at det i Norge har ført til en de facto nedbygging av det norske forsvaret fordi Norge skal stille med nisjekapasiteter for Nato, sier Fiskaa.

– Det er jo ikke riktig at det er Nato som har ført til en nedbygging av det norske Forsvaret. Jeg er enig at Norge burde satset mer på Forsvaret, sier Halse.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil få med et flertall i befolkningen på at det er riktig å ta Norge ut av Nato. Da vil han at Norge bygger opp og sikrer et sterkt og defensivt forsvar uten Nato, sier han.

– H elt utrolig å høre på Moxnes

– Jeg tror Ukraina-krisen gjør at mange ser at enhver stat trenger en selvstendig forsvarsevne. Den kan ikke baseres på andre. En må kunne stå imot til et visst nivå, sier Moxnes.

LESER: Bjørnar Moxnes i Rødt. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Halse sier det norske Forsvaret aldri vil kunne være stort og sterkt nok til å stå mot en russisk invasjon alene.

– Jeg synes det er helt utrolig å høre på det Bjørnar Moxnes sier om Nato-medlemskapet nå. Det virker jo som han ikke har sett på det som skjer i verden rundt oss nå. Det er en krig i Ukraina, vi er nabo til en imperialistisk stormakt. Det å ha internasjonal alenegang i forsvarspolitikken er en dårlig ide nå, sier Halse.

Moxnes mener Norge trenger et fullstendig og uavhengig forsvar og vil også ta stilling til svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Har Rødt tenkt å stemme imot at finnene og svenskene bli tatt opp som Nato-medlemmer når den skaen komme ri stortinget?

– Den skal vi diskutere i ledelsen vår. Det finnes gode argumenter begge veier. Naturligvis skal enhver stat selv bestemme om en skal søke seg inn i en allianse eller ikke. Så er spørsmålet i Norge om vi mener det gagner fred og sikkerhet i nord at to nye land kommer inn under Natos atomparaply og USAs overkommando, sier Moxnes.