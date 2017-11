Tidligere soldat hevder kvinnelige soldater ble voldtatt og trakassert i Nord-Koreas hær

Mellom 1992 og 2001 var Lee So Yeon soldat på en enhet nært den sørkoreanske grensen. I intervjuet med BBC forteller hun om hvordan det var å være kvinnelig soldat i det lukkede landets hær.

Ifølge Yeon skal kvinnelige soldater ha blitt voldtatt, trakassert og underernært. Yeon flyktet landet i 2008 ved å svømme over Tumen-elva til Kina, for så å bli fraktet videre til Sør-Korea. Hun er en av mange som har valgt å rømme fra Nord-Korea.

– Mange avhoppere overdriver

– På grunn av høy etterspørsel etter informasjon om Nord-Korea, velger mange avhoppere å fortelle overdrevne historier til media, spesielt om de får betalt for det, sier forfatter Jieun Baek til BBC.

Forfatter bak boken 100 spørsmål om Nord-Korea, Juliette Morillot og forfatter bak boken Nord-Koreas skjulte revolusjon, Jieun Baek forteller til kanalen at det den tidligere soldaten forteller stemmer overens med andre historier de har hørt. De advarer likevel om at man må behandle det avhoppere forteller med varsomhet.

BBC opplyser at de ikke har betalt Yeon for intervjuet.

Sult gjorde henne til soldat

Da Lee So Yeon var 17 år gammel bestemte hun seg for å frivillig melde seg inn i hæren på grunn av at soldater ble lovet et måltid om dagen. Mange flere gjorde det samme under hungersnøden på 90-tallet.

Jieun Baek forteller til BBC at sultkatastrofen var en spesielt sårbar tid for kvinnene i landet.

– Flere kvinner måtte gå inn i arbeid og flere var utsatt for mishandling, spesielt trakassering og seksuell vold.

Men Yeon hevder tjenesten ble langt fra enkel for henne og hennes medsoldater.

– Etter mellom seks måneder og ett år inn i militærtjenesten, sluttet vi å menstruere på grunn av underernæring og det stressende miljøet, sier hun.

Hun forteller at de heller ikke fikk tilbud om bind eller andre sanitetsprodukter, noe som gjorde at flere måtte gjenbruke bindene sine. Medsoldatene var glade for at de sluttet å menstruere, på grunn av at situasjonen ville vært verre om de gjorde det, forteller Yeon.

I 2015 ble syv års militærtjeneste obligatorisk for nordkoreanske kvinner. Da ble det også lovet at de fleste fasilitetene ville tilby sanitetsprodukter til kvinnene

Nordkoreanske soldater under en parade i Pyongyang i 2013. Foto: Jason Lee / Reuters

Voldtekt og trakassering

Morillot og Baek forteller at seksuell trakassering er en del av hverdagen for mange kvinner i den nordkoreanske hæren.

– De fleste kvinner sier at det har skjedd med andre, men ingen at de har skjedd med dem selv, sier Morillot.

Yeon hevder at flere av hennes medsoldater ble voldtatt.

– Vår øverstkommanderende brukte å bli igjen på rommet hans etter arbeidstid og voldta kvinnelige soldater under hans kommando. Dette skjedde igjen og igjen uten at det tok slutt, sier Yeon.

Den nordkoreanske militæret hevder at de tar seksuell vold seriøst, men Morillot forteller at de fleste kvinnene ikke er villige til å vitne. Derfor blir de fleste mennene ikke straffet.

Morillot forteller at grunnen til at det ikke snakkes om seksuell vold og trakassering, er den patriarkalske holdningen i det nordkoreanske samfunnet.

– Vold i nære relasjoner er fortsatt allment akseptert, og ikke rapportert. Det samme gjelder i militæret. Men jeg må understreke at den samme kulturen finnes i det sørkoreanske militæret, sier hun til BBC.