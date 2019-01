Tidligere skotsk førsteminister arrestert

– Vi kan bekrefte at en 64 år gammel mann er siktet, er alt skotsk politi vil si til BBC.

Det er ennå ikke kjent hva Alex Salmond er siktet for, men han må trolig møte i retten allerede seinere i dag.

Ruvende skikkelse

Alex Salmond har vært en ruvende skikkelse i skotsk politikk de siste tretti åra. Han var Skottlands førsteminister fra 2007 til 2014, og ledet det skotske nasjonalistpartiet SNP i over 20 år.

Nå har han vært under gransking for påstått seksuell trakassering i tida da han var Skottlands førsteminister.

Granskingen har også indirekte rammet hans etterfølger som partileder og førsteminister, Nicola Sturgeon.

Sa ikke fra om møter

Sturgeon har hatt flere møter med Alex Salmond om saken, uten å si fra til noen om det. Ifølge The Guardian har de to møttes minst fem ganger, og det tok mer enn to måneder før hun sa fra til embetsverket om møtene.

Spørsmålet er om den nåværende førsteministeren kan ha forsøkt å påvirke granskingen av hennes forgjenger og partifelle.

Salmond ba i august 2018 om en juridisk vurdering av granskingen av ham, og tidligere denne måneden vant han sin sak mot skotske myndigheter. Konklusjonen var at granskingen av trakasseringsanklagene mot ham var «mangelfull».

Alex Salmond trakk seg som leder av det skotske nasjonalistpartiet etter å ha tapt folkeavstemningen om uavhengighet for Skottland i november 2014.

Han har siden vært politisk kommentator, og blant annet hatt sitt eget talkshow på den russiske TV-kanalen Russia Today.