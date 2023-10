Donald J. Trump kan vinne valget i 2024.

At mange er bekymret for et comeback, er like sikkert som at mange gleder seg over muligheten til å få ham tilbake.



Men hva kan man egentlig forvente av mannen som siden sist har tapt et valg, forsøkt å lyve på seg seier og nå står tiltalt for konspirasjon mot landet han vil lede?

Vi har spurt tre erfarne republikanere:

John Bolton , Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver. Tim Phillips , mangeårig partistrateg.

, mangeårig partistrateg. Janne Myrdal, delstatssenator i Nord Dakota.

Meningene spriker:

– Om det var valg i dag, så hadde jeg 110 prosent stemt for Trump, sier Janne Myrdal.

– Nesten hver dag i et andre Trump-presidentskap kan bli en konstitusjonell krise, sier John Bolton.

Trump jobber på for å bli republikanernes kandidat til presidentvalget i 2024. Foto: Chris Tilley / AP

– Tror han vil gjøre uopprettelig skade

John Bolton var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2018 til 2019, da han ifølge seg selv sa opp.

Spør du Trump, ble han sparket.

De to virker ikke å ha mye til overs for hverandre. Bolton forteller at han i dag kan stemme på stort sett alle republikanske kandidater, men ikke sin tidligere sjef.

John Bolton var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 2018 til 2019. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Jeg mener Trump skadet USA både utenlands og innenlands i sin første presidentperiode. Men det var skader som kunne repareres, og faktisk tror jeg mye av det har blitt reparert, sier Bolton til NRK.

Han er redd for at Trump i en andre presidentperiode vil gjøre «uopprettelig skade».

– Jeg er svært bekymret for at han vil gjennomføre det han har snakket om i mange år, nemlig å trekke USA ut av Nato. Jeg tror det er en reell mulighet. I senere tid har han snakket om at han kan løse Ukraina-krigen i løpet av 24 timer, som helt åpenbart er en fantasi, sier Bolton.

Han mener Trump faktisk tror på det han selv sier. Mye av det han snakker om, mener Bolton, er ting Trump ikke forstår.

– Det har aldri stoppet ham før, og jeg tror ikke det vil stoppe ham nå.

Mange spør seg hvordan det vil gå, om Trump prøver å forhandle om fred i Ukraina. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Ville vært fryktelig for både landet og ham

Partistrateg Tim Phillips ble en gang introdusert som den viktigste mannen i amerikansk politikk som du ikke visste om.

Da han var leder for den konservative interesseorganisasjonen Americans for Prosperity frem til 2021, samarbeidet han med Trump om flere saker.

I dag er han konsulent og sier han vil støtte Trump dersom han blir republikanernes kandidat. Men han er skeptisk.

Tim Phillips ledet lobbyorganisasjonen Americans for Prosperity fra 2006 til 2021. Foto: Andrew Harnik / AP

– Dette kan gå to veier. Den ene, som vil være den gale veien, er hvis han bruker fire år på å ta hevn på dem som han mener forsøkte å sette ham i fengsel, som fikk ham tiltalt – hans fiender. At han har en liste og han går etter dem. Det ville vært fryktelig for både landet og ham, sier Phillips til NRK.

Den andre veien er mer riktig, ifølge Phillips. Den handler om å bruke erfaring.

– At han er en eldre versjon av mannen som ble president og vil fokusere på politikk som vil styrke landet. Jeg tror fire år som president har gitt ham erfaring.

Selv om Phillips er urolig for hvilken retning Trump vil velge, og spesielt bekymret for at Trump vil innføre høyere tollavgifter på varer fra utlandet, mener han at president Trump fikk til mye som er viktig for partiet politisk i forrige periode.

Han trekker blant annet frem skattepolitikken og hvordan Trump sikret konservativt flertall i høyesterett.

– Det republikanske partiet har generelt et positivt syn på ham, eller i det minste på politikken han førte som president. Jeg er i den kategorien. Jeg støtter politikken hans, som jeg for det meste synes var bra, forteller han.

MAGA – Make America Great Again – Trump har en hel bevegelse som støtter ham i kampen om republikanernes nominasjon til neste års valg. Foto: SPENCER PLATT / AFP

– Trenger en leder som vi kanskje ikke liker

Janne Myrdal emigrerte fra Skien for flere tiår siden, til USA og Nord-Dakota. Der er hun i dag en kristen, konservativ delstatssenator, urokkelig i sin abortmotstand.

Hun møtte Trump personlig for to uker siden på et arrangement hos den høyreorienterte organisasjonen Concerned Women for America – Bekymrede kvinner for Amerika – der hun har sittet i styret.

Janne Myrdal flyttet fra Norge for 40 år siden. Siden 2017 har hun vært delstatssenator i Nord-Dakota. Foto: NRK

– Jeg spurte ham direkte «Skal du til Det hvite hus?» «Ja, og da møtes vi der neste gang», sa han.

Hvis det var valg i dag, og Trump var partiets kandidat, ville hun ha stemt på ham.

– Jeg tror vi trenger en leder som vi kanskje ikke liker, men han er litt artig, ikke sant? Han sier mye rart, men han får saker gjort og han gjør det han sier han skal gjøre. Det er liksom ikke noe muffens med det.

Hun er overbevist om at både USA og verden får det bedre under Trump.

– Jeg tror det blir et sterkere USA, jeg tror økonomien blir bedre, jeg tror vi får grensevakter igjen og får kontroll på det. Og jeg tror det er bedre for verden hvis Amerika er den sterkeste, og ikke Kina som nærmer seg.

Hva med Ukraina?

Mange er bekymret for Trumps utenrikspolitikk. Vil han isolere USA mer fra verden? Hvordan vil han håndtere Ukraina-krigen?

– Jeg er veldig bekymret for at han vil prøve å forhandle mellom Putin og Zelenskyj. Putin kjenner ham godt og vil fri til Trumps forfengelighet i et forsøk på å få ham til å støtte russernes sak, sier John Bolton og fortsetter:

– Trump ser på seg selv som den fullkomne forhandler.

Bolton trekker frem det faktum at Trump er eiendomsinvestor i bunn.

– Så hva handler du med? Du handler med land og penger. Han ser på krigen i Ukraina og ser dette som en sak om land og penger. Hvor mye land har Russland? Hvor mye land har Ukraina? Hvem skylder hvem penger?

Det er dette som kommer til å bety noe for Trump, mener Bolton. Ikke individuell frihet for Ukraina.

Janne Myrdal er mer optimistisk, selv om hun ikke helt tror på Trumps påstand om at han vil klare å stanse krigen på 24 timer.

– Jeg tror Putin har enorm respekt for Trump. 24 timer er litt symbolsk kanskje, men han snakket om det på fredag da vi snakket med ham. Han er helt fokusert på det at den krigen stopper. Så vi får se ... Det er en fryktelig krig, ikke sant?

Trump er foreløpig langt foran de andre republikanske kandidatene på meningsmålingene. Men ting kan skje, både i kampen for å bli republikanernes presidentkandidat, og ikke minst frem mot valget neste november.

Først da blir det avgjort om Trump får en periode til.

Og ikke minst hvordan det kommer til å gå.

– Jeg tror det vil bli som sist, bare verre, mener John Bolton.

Lytt til Urix i NRK Radio: