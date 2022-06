Mandag var det duket for den tredje høringen om forsøket på å storme den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Komiteen som nå etterforsker hendelsen som av mange har blitt omtalt som et angrep på demokratiet i USA, etterforsker også tidligere president Donald Trumps del av ansvaret for stormingen.

For Trump begynte tidlig å hevde at valgresultatet var basert på juks.

Det kom påstander om ansatte på valglokaler som gjemte kofferter med stemmer, og at stemmene til døde velgere ble talt. Alle påstandene ble tilbakevist både da og i dagens høring.

Jason Miller og Bill Stepien jobbet som rådgivere for Trump og Trump-kampanjen. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Komitemedlemmene er tydelige på at flere på innsiden av Det hvite hus og justisdepartementet gjentatte ganger fortalte Trump at hans antakelser var grunnløse.

Hevder Giuliani var full da Trump rådførte seg med han

Denne gangen er det både ansatte i Trumps valgkampanje, i ulike amerikanske delstater hvor Trump feilaktig påsto det foregikk valgjuks, og den tidligere justisministeren William Barr som sto i vitneboksen.

Blant dem var de to rådgiverne Jason Miller og Bill Stepien. De sier til komiteen at de mente det var for tidlig å si at Trump har vunnet valget, da han erklærte seier dagen etter valgdagen i 2020.

Da snudde Trump seg til Rudy Giuliani i stedet, forklarer Miller. Trump ansatte den tidligere ordføreren i New York som del av sitt juridiske rådgivningsteam i 2018.

Giuliani, som ifølge Miller virket full på tidspunktet, mente Trump burde erklære seier. Det rådet tok Trump.

Senere skulle Giuliani være viktig i å fremsette falske påstander om at valget var rigget. Blant annet fra en parkeringsplass utenfor et hagesenter i Philadelphia.

Medier som New York Times skriver at det i dag er skapt et bilde av at blant annet Giuliani helte bensin på bålet i påstandene om valgjuks.

Klipp av William Barrs vitnesbyrd vises for den amerikanske kongressen. Foto: JABIN BOTSFORD / AFP

I et klipp av vitnesbyrdet til Trumps svigersønn Jared Kushner, sier Kushner at han var uenig i Giulianis fremtreden.

– Jeg sa vel at det ikke er helt det jeg ville gjort hvis jeg var deg, forklarte Kushner om hva han sa til Trump om påstandene om valgjuks.

Anklager var «bullshit»

Komiteen viser også klipp fra vitnesbyrdet til daværende justisminister William Barr. Han understreker flere ganger at han mente, og fortalte Trump, at anklagene om valgfusk var «bullshit».

– Han har mistet grep om virkeligheten hvis han virkelig tror på dette her, sier Barr i klippet som vises i kongressen.

Den tidligere justisministeren William Barr mener alle påstander om valgjuks er «bullshit». Foto: J. Scott Applewhite / AP

Barr påsto videre at Trump allerede på valgnatta mente at det hadde foregått valgfusk. Det var før det fantes mulighet til å se på bevisene.

– Det virket som han baserte seg på at mot slutten av kvelden kom det inn masse stemmer på demokratene. Og det endret stemmetellingen i flere delstater. Og det virket som det var det de baserte påstanden om valgfusk på, sier Barr.

CNN skriver at Barrs vitnemål underbygger komiteens påstand om at Trump begynte å lage grunnlaget for sine teorier om at valget var rigget, lenge før han kunne bevise slike teorier.

Komiteen sier de kan dokumentere at Trump samlet inn penger som ble brukt på andre ting enn det han sa de skulle etter at valget var over. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Ber om etterforsking av pengeinnsamling

Under høringen går komitemedlemmene også inn på Trumps pengeinnsamling etter valget. Han hevdet å opprette et fond som skulle forsvare valgresultatet og bekjempe valgjuks.

250 millioner dollar ble innsamlet til dette formålet. Men komiteen har funnet at pengene blant annet ble gitt til den personlige stiftelsen til Trumps stabssjef, og til Trumps egne hoteller.

– Vi har funnet bevis på at Trump-kampanjen lurte donorer, og sa at de skulle bruke pengene på ting de ikke ble brukt på. Så det var ikke bare en svær løgn, men også en svær svindel, sier komitemedlem og kongressrepresentant Zoe Lofgren.

Disse bildene viser hva som skjedde da kongressen ble stormet 6. januar 2021. Du trenger javascript for å se video. Disse bildene viser hva som skjedde da kongressen ble stormet 6. januar 2021.

Medlemmene ber om at det amerikanske justisdepartementet etterforsker pengene Trump samlet inn til kampanjen sin, og hevder de ble brukt på helt andre måter enn på kampanjen.

– De fortalte folk en svær løgn, og ba om pengene deres. De sa de trengte det til valget, for å forsvare valgresultatet, men det fantes ingen fond til dette formålet, sier komitemedlem og kongressrepresentant Adam Schiff ifølge CNN.