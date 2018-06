Tidligere israelsk minister siktet for spionasje

Etterforskningen har avdekket at Gonen Segev ble rekruttert og fungerte som iransk agent, heter det i en uttalelse fra den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet.

Gonen Segev er tidligere energiminister i Israel. Nå er han siktet for spionasje for Iran. Foto: HANDOUT / Reuters

Segev var energiminister i en kort periode fra 1992. I 2004 ble han siktet for narkosmugling, og han innrømte å ha forsøkt å smugle 32.000 extasy-piller med sjokoladetrekk fra Nederland til Israel. Da ble han dømt til fengsel i fem år.

Gonen Segev og tidligere statsminister i Israel, Yitzhak Rabin. Foto: HANDOUT / Reuters

I forrige måned ble han pågrepet igjen, ifølge Shin Bet. Pågripelsen skjedde da han kom tilbake til Israel etter å ha blitt nektet innreise i det vestafrikanske landet Ekvatorial-Guinea.

Landet har rykte på seg for å være et av verdens mest korrupte, men Segev ble likevel nektet innreise på grunn av sitt kriminelle rulleblad.

Han er nå siktet for å ha arbeidet for en av Israels fiender og holdes nå i forvaring av Shin Bet, ifølge den israelske avisen The Times of Israel.

Skal ha overlevert hemmeligheter

Segev har bodd lengre perioder i Nigeria far 2007, og Shin Bet mener han hadde kontakt med iranske diplomater ved den iranske ambassaden i landet fra 2012. Senere reiste han angivelig til Iran ved minst to anledninger for å ha møter med iransk etterretning.

Han skal også ha møtt iranske etterretningsagenter i leiligheter og på hoteller andre steder i verden.

Segev har overlevert informasjon blant annet knyttet til energimarkeder og israelske sikkerhetstjenester, ifølge Shin Bet. Han skal også ha gitt opplysninger om hvor israelske sikkerhetsinstallasjoner er lokalisert.

Gonen Segev er 62 år og utdannet lege. Han tjenestegjorde også en periode som pilot i det israelske luftvåpenet fra 1970 med den militære graden kaptein.

Forsvareren til Segev, Moshe Mazor, sier at mange av opplysningene som er knyttet til saken holdes hemmelig, og at det som er kommet ut, gir et feilaktig inntrykk.