Tidligere hærsjef tror Prigozjin har skjulte støttespillere i det russiske maktapparatet

– Jeg tror at Prigozjin har en bakgrunn som gir ham god kunnskap om de ulike aktørene og deres rolle i det russiske systemer, sier Johannessen.

Prigozjin har siden 2014 ledet den beryktede paramilitære organisasjonen Wagner, og stadig gjort seg mer gjeldende i Russlands utenrikspolitikk og nå i krigen i Ukraina.

Før det var han kjent som Putins kokk, da han drev en av presidentens favorittrestauranter.

– Ettersom Prigozjin har den bakgrunnen han har, så vet han hvilken sannsynlighet han har for å lykkes med det han har begitt seg ut på, sier Johannessen,

Han er nå direktør i Næringslivets sikkerhetsråd.

– Det er selvfølgelig umulig å si noe sikkert, men jeg tror ikke han hadde gått i gang hvis han antok at han ikke kunne lykkes, analyserer Johannessen.

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin serverer Vladimir Putin på en restaurant utenfor Moskva i november 2011. Foto: Misha Japaridze / AP

– Så han har sannsynligvis støtte i andre deler av maktapparatet, kanskje i det skjulte?

– Ja, det tror jeg. Denne fasen er kritisk. Støttespillerne vil ikke komme frem før de ser at dette kan lykkes. Nå står nok Prigozjin ganske alene. Men for hver time som går, så vil vi nok se et resultat tre frem med større sikkerhet.

Stor støtte i de ordinære styrkene

Den tidligere hærsjefen sier det er avgjørende hvem som etter hvert gir sin støtte til Prigozjin.

– Det viktigste er å se om det kommer flere støttespillere frem. Hvem er det som egentlig kommanderer hva? Vet vi noen ting om de russiske styrkene? Slutter de seg til Wagner, som noen sier? Gjør de som de får beskjed om, slik andre kilder hevder? spør den tidligere hærsjefen.

Johannessen mener svarene på disse spørsmålene kan bli en indikasjon på hvilken støtte Prigozjin har i de regulære styrkene.

– Det er ingen tvil om at han, gjennom måten han har adressert disse militære manglene i de russiske styrkene, har blitt populær. Både i egen organisasjon, men også i de ordinære styrkene, påpeker Johannessen.

Setter opp maskingevær utenfor Moskva

Lørdag ettermiddag melder flere medier om at russiske styrker plasserer ut maskingeværposter utenfor Moskva. Johannessen tror ikke dette bare er et føre var-tiltak.

– De tar ingen sjanser. Moskva vet med hvem de har med å gjøre. De vet at Prigozjin og hans folk i Wagner har levert militære operasjoner flere steder i verden. De vet at de er kapable til å gjøre mye og få til mye. De har klart Bakhmut, og har lidd skikkelig for det.

– De setter dette opp som aktive tiltak for å kunne beskytte seg i tilfelle Wagner-gruppen kommer så langt, sier Johannessen.

Tror ikke Putin vil flykte

Et fly eid av russiske myndigheter har tatt av fra Moskva og skal være på vei til St. Petersburg. Det viser data fra Flightradar24.

Flyet skal være ett av Putins fly, og ble brukt av presidenten da han besøkte Beijing under OL i 2022, ifølge Aftenposten.

Johannessen tror ikke Putin vil risikere å se svak ut og flykte.

– Det er mulig at han kan forflytte seg eller være i bevegelse. Men han kommer nok ikke til å dra ut av Russland. Hvor skal han egentlig dra? Østover kanskje, men da viser han for alle at han overhodet ikke har den makten eller den kontrollen som han hevder å ha. Det tror jeg ikke noe på.