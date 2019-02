Tidligere FBI-topp sier ansatte i Trumps regjering snakket om å fjerne ham

Tidligere fungerende FBI-direktør Andrew McCabe har sagt at ansatte i Trump-regjeringen snakket seriøst om å fjerne Donald Trump som president bare måneder etter at han inntok Det hvite hus.

FIKK SPARKEN: De hemmelige møtene skal ha funnet sted i løpet av uken etter at Trump sparket FBI-sjefen James Comey. Foto: J. Scott Applewhite / AP

McCabe, som styrte FBI i en kort periode etter at Trump sparket James Comey som FBI-direktør, forteller i CBS-programmet «60 Minutes» at det ble holdt hemmelige møter i de påfølgende dagene i justisdepartementet.

Programmet blir sendt søndag, men kanalen har publisert en del av intervjuet med den tidligere FBI-toppen.

Ville fjerne Trump

I møtene ble det diskutert om Trumps kunne fjernes med det 25. grunnlovstillegget. Lovtillegget åpner for å fjerne en sittende president, hvis vedkommende er uegnet til jobben.

ANGREP MOT MCCABE: Trump har gjentatte ganger angrepet den avsatte visedirektøren i FBI og kalt ham en løgner. McCabe skal angivelig ha beholdt detaljerte notater om sitt forhold til Trump, Foto: Nicholas Kamm / AFP

I samtalene skal ansatte i justisdepartementet ha sett på muligheten for å samle visepresident Mike Pence og et flertall av regjeringen, for å fjerne Trump som USAs president.

McCabe er den første som offentlig går ut og bekrefter at det ble diskutert å fjerne Trump. Tidligere har The New York Times skrevet om dette, men de har sitert anonyme kilder.

Trump kommenterer CBS-intervjuet på Twitter og skriver at:

– Den forsmådde fungerende FBI-direktøren Andrew McCabe later som han er en «stakkars liten engel», når han egentlig var en stor del av «Crooked Hillary»-skandalen og «Russland-bløffen» – en marionett for James Comey, skriver Trump.

– Ville avlytte presidenten

Ifølge programleder i «60 minutes» Scott Pelley, skal samtalene ha foregått i de åtte dagene mellom da Comey ble sparket, og da spesialetterforsker Robert Mueller startet etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget.

HOLDT OPPSYN: Visejustisminister Rosenstein hadde oppsyn med Russland-granskingen fram til justisminister Jeff Sessions måtte gå i november. Foto: Mike Blake / Reuters

Ifølge McCabe skal visejustisminister Rod Rosenstein ha tilbudt seg å ha på avlyttingsutstyr for å kunne ta opp presidentens uttalelser, og for senere å kunne bruke det.

Rosensteins forsvarere har avvist dette, og sagt at det er tull. Men McCabe sier at det ikke er sant, og at avlyttingen var et seriøst forslag.

Utvidet etterforskningen

Den tidligere FBI-direktøren sier i intervjuet at han utvidet etterforskningen av mulig russisk innblanding i det amerikanske valget, til også å omfavne Donald Trumps bånd til Russland.

ETTERFORSKNING: Spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker den mulige russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016. Foto: Joshua Roberts / Reuters

McCabe forteller at han var opptatt av å gjøre det vanskelig å stanse etterforskningen, dersom han selv skulle bli sparket.

– Jeg var veldig opptatt av å sørge for at Russland-saken var på trygg grunn, sier McCabe i CBS-intervjuet.

Etter å ha fått på pukkelen gjentatte ganger fra presidenten, fikk McCabe sparken mars 2018, bare 26 timer før han kunne gå av med pensjon. Neste uke gir den tidligere FBI-toppen ut en bok.