Tidligere etterretningstopp i Saudi-Arabia anklager kronprinsen for mordforsøk

Saad al-Jabri var en av Saudi-Arabias mektigste menn. Han tjenestegjorde under innenriksministeren som generalmajor, og var en nær rådgiver til landets leder, kronprins Mohammed Bin Salman, ofte omtalt som MBS.

Men i 2015 ble al-Jabri plutselig avsatt fra stillingene sine, etter at MBS fikk mistanker om at han deltok i et plott mot ham.

Saad al-Jabri på besøk ved en skole i Boston i USA i 2016. Foto: KHALID AL JABRI / via Reuters

Al-Jaabri var bekymret for sin sikkerhet, og flyktet til Canada i 2017. Der hevder han at han ble forfulgt av en organisert gruppe drapsmenn.

Det skal være den samme gruppen som sto bak drapet på avhopperen og journalisten Jamal Khashoggi i oktober 2018, som ifølge en kilde til BBC er kjent som «Tiger Squad».

Khashoggi skal ha blitt drept av saudiarabiske etterretningsoffiserer på konsulatet i Istanbul, da han skulle levere noen dokumenter før han giftet seg med sin forlovede.

NRK har vært i kontakt med den saudiarabiske ambassaden i Norge, som foreløpig ikke har svart på forespørselen om å kommentere saken.

En tyrkisk politibetjent går forbi et veggmaleri av den avdøde journalisten Jamal Khashoggi i nærheten av det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Planen gikk i vasken

Den påståtte drapsplanen skal ha gått i vasken da «Tiger Squad» ble stoppet på grensen til Canada. Grensepolitiet fant da ut at de hadde løyet om å kjenne hverandre, skriver Die Welt (DW).

Ifølge de amerikanske saksdokumentene skal gruppen ha hatt med seg to vesker med rettsmedisinsk utstyr.

Al-Jabris advokater hevder også at MBS personlig sendte Al-Jabri drapstrusler via WhatsApp. Han skal også ha prøvd å tvinge ham tilbake til landet ved å fengsle to av barna hans.

Donald Trump og kronprins bin Salman avbildet sammen under G20-møtet i Osaka i juni 2019. Trumps republikanske parti har tradisjonelt hatt gode relasjoner til Saudi-Arabia, mens demokratene har vært mer skeptiske. Foto: HANDOUT / Reuters

Kan skade forholdet til USA

Al-Jabri var svært nær tidligere kronprins Mohamed bin Nayef, før bin Nayef ble avsatt av MBS i et kupp i 2017.

Flere eksperter, mener at Al-Jabri er en av dem som er mest kjent med de interne anliggende i saudiarabisk utenriks og innenrikspolitikk.

– Det er få steder der man kan finne sensitiv, ydmykende opplysninger om MBS enn i Al-Jabris hode, sier Al-Jabris advokater til DW.

Det bekrefter Khalil Jahshan, direktør ved det Arabiske senteret i Washington DC, ovenfor al-Jazeera.

Det er lite sannsynlig at søksmålet fører frem til noen rettssak, siden al-Jabri ikke er en amerikansk statsborger, men tapet i omdømme for Al-Jabri kan bli stort.

– Skaden vil vedvare og kan få politiske konsekvenser på grunn av Al-Jabris bånd til sikkerhets- og etterretningstjenester i USA, kommenterer Yasmine Farouk ovenfor DW. Hun er Midtøsten-ekspert og seniorforsker ved Carnegie Endowment for International Peace.