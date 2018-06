Den tidligere lederen for den norske Etterretningstjenesten sliter med å finne et tydelig motiv for hvorfor kinesiske myndigheter skulle ønske å gjøre amerikanske diplomater ved konsulatet i den kinesiske byen Guangzhou syke.

UKLART MOTIV: Kjell Grandhagen sier til NRK at det ville vært «aldeles idiotisk» av kinesiske myndigheter å sette i gang en provokasjon som kan skade handelsforhandlingene mellom de to stormaktene. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Dette har ingenting med spionasje og etterretning å gjøre. Om det er noe, så er det en provokasjon, sier han til NRK.

Han sier videre at det ville vært «aldeles idiotisk» av kinesiske myndigheter å sette i gang en provokasjon som kan skade handelsforhandlingene mellom de to stormaktene.

Kan være tredjepart som vil skade forholdet

Bakgrunnen er at amerikanske myndigheter evakuerte et konsulat i Kina på grunn av frykt for at deres diplomater igjen er angrepet av helsefarlig lyd.

To ansatte på det amerikanske konsulatet i byen Guangzhou sør i landet skal ha blitt syke etter å ha hørt mystiske lyder, skriver The New York Times.

Om dette stemmer, så tror Grandhagen det er mer sannsynlig at det er en tredjepart som står bak, og at formålet er å skade forholdene mellom USA og Kina.

– Det kan være snakk om en sofistikert aktør med et formål. Noen som vil bruke dette til å skade forbindelsen mellom landet som har ambassaden og vertsnasjonen. Jeg heller mer mot en sånn teori, sier han til NRK.

Ansatte evakuert

Evakueringen fant sted onsdag etter at de ansatte og deres familier var blitt undersøkt av helsepersonell. En ansatt var da rammet av «en medisinsk episode», som utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert kaller det.

– Som resultat av undersøkelser så langt, har departementet sendt et antall personer til videre evaluering og grundige undersøkelser av deres symptomer og resultater i USA, sier Nauert.

The New York Times skrev onsdag kveld norsk tid at minst to personer var blitt evakuert «etter å ha hørt rare lyder» i minst to leilighetsbygg der de bodde.

Utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at en spesialgruppe var etablert for å granske de «uforklarte helseepisodene».

– Det er så langt ikke slått fast nøyaktig hva skadene som de berørte personene har, går ut på, og om det er en felles årsak i alle tilfellene, sier Pompeo.

HØR LYDEN SELV: Slik skal den mystiske lyden høres ut. Du trenger javascript for å se video. HØR LYDEN SELV: Slik skal den mystiske lyden høres ut.

Syke på Cuba

I fjor høst ble minst 21 amerikanere og fem canadiere syke på Cuba. Amerikanske myndigheter definerte det som et helseangrep.

Cuba benektet enhver befatning med saken og sa at de også etterforsket saken. Den gang så amerikanske etterforskere på flere teorier for de mulige angrepene.

Én teori var at den kubanske regjeringen sto bak, en annen at det var en falsk fraksjon av det cubanske militæret eller et tredjeland som for eksempel Russland, eller en kombinasjon av alle disse, som var årsaken.