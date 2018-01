Tidligere CIA-agent mistenkes for Kina-lekkasjer - har vært etterforsket lenge

Etterretningsmiljøet skal ha vært lettet da en 53 år gammel tidligere CIA-agent tidligere denne uka ble pågrepet da han landet på John F. Kennedy-flyplassen i New York.

Flere CIA-kilder i Kina ble mellom 2010 og 2012 pågrepet, eller i noen tilfeller drept, noe New York Times kunne avsløre i fjor. Den pågrepne 53-åringen har i flere år vært mistenkt for å ha lekket informasjon om amerikanske informanter til kinesiske myndigheter.

Han er foreløpig siktet for ulovlig oppbevaring av nasjonal forsvarsinformasjon, ifølge arrestordren. Det har en strafferamme på opptil ti års fengsel.

Flere tidligere og nåværende agenter er imidlertid skeptiske til hvorvidt mannen noensinne kommer til å bli siktet for den rollen han er mistenkt å ha spilt i Kina-saken, ifølge Washington Post.

Den 53 år gamle mannen ble pågrepet da han landet på John F. Kennedy-flyplassen i New York, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Spencer Platt / AFP

Verken FBI eller det amerikanske forsvarsdepartementet ville onsdag kommentere annet enn siktelsen.

– Dette er et eksempel på at systemet fungerer. Den siktede kom til landet, og vi pågrep ham. Han er siktet for et svært alvorlig lovbrudd, sier forsvarsdepartementets talsmann Ian Prior til New York Times.

Det er foreløpig ikke kjent om mannen har fått oppnevnt en forsvarer.

Flerårig etterforskning

Pågripelsen har ifølge amerikanske medier sin bakgrunn i en FBI-etterforskning som startet seint i 2011.

Da skal en bekymret FBI-informant i Kina ha meldt fra om at flere han kjente som jobbet for amerikanerne, ble avslørt av kinesiske myndigheter. Det sier en tidligere amerikansk tjenestemann med kjennskap til saken til Washington Post.

– Han var nervøs og redd for å bli avslørt. Slik startet saken, ifølge tjenestemannen.

CIA og FBI opprettet en felles enhet for å etterforske hendelsene i Kina. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ifølge New York Times ble mer enn et titall av CIAs informanter i Kina pågrepet, og noen av dem skal ha blitt drept, mellom 2010 og 2012.

En hemmelig etterforskningsenhet bestående av agenter fra CIA og FBI ble opprettet for å undersøke saken.

I søkelyset

Det var flere teorier knyttet til hva som hadde skjedd, og hvordan kineserne hadde fått tak i navnene på så mange som jobbet for amerikanerne.

Den 53 år gamle mannen som nå er pågrepet, sluttet i CIA i 2007 og flyttet til Hongkong. Han ble dermed ikke mistenkt da etterforskningen av saken først startet ifølge tidligere og nåværende tjenestemenn med kjennskap til saken.

Analytikere konkluderte etter hvert med at 53-åringen hadde kjent identitetene til flere av kildene som hadde blitt pågrepet.

Det var imidlertid andre forklaringer på hvordan navnene kunne ha kommet kineserne for øre, deriblant en teori knyttet til at de hadde avslørt CIAs metoder for å kommunisere med informanter.

Enkelte innad i CIA mente byrået var for snare til å mistenke en muldvarp, spesielt ettersom det var andre mulige forklaringer.

Fakta om CIA Ekspandér faktaboks * CIA er den sentrale etterretningsorganisasjonen i USA og ble opprettet i 1947. Organisasjonen har ansvaret for etterretning og kontraspionasje i utlandet. * Har hovedkvarter i Langley i Virginia. Ledet av Mike Pompeo siden 2017. * Antall medarbeidere er hemmelig, men organisasjonen har trolig over 21.000 ansatte, flere tusen av dem utenfor USAs grenser. * CIAs virksomhet er unndratt offentligheten, og etterretningstjenesten er blitt beskyldt for å være en stat i staten. (Kilde: NTB, SNL)

Fant notatbøker

FBI fulgte likevel med da 53-åringen i august 2012 kom tilbake til USA med familien sin. Agenter gjennomsøkte i skjul to hotellrom han bodde på i Virginia og på Hawaii, og de fant da to små notatbøker med håndskrevne notater.

Bøkene inneholdt hemmeligstemplet informasjon, deriblant identitetene til flere av CIAs kilder, hevdet justisdepartementet i rettsdokumenter.

Informasjonen i notatbøkene samsvarte med dokumenter den pågrepne mannen skrev mens han jobbet for CIA. Det er ikke kjent hvorvidt noen av de navngitte personene i notatbøkene er blant dem som ble pågrepet mellom 2010 og 2012.

53-åringen snakket i løpet av de kommende månedene med amerikanske myndigheter ved fem anledninger.

Ifølge New York Times konfronterte ikke føderale agenter ham ikke med funnet av notatbøkene, mens Washington Post skriver at mannen hver gang avviste kjennskap til notatbøkene.

2013

Det er foreløpig ikke klart hvorfor myndighetene ikke pågrep mannen tidligere.

Ifølge New York Times fryktet etterforskerne at dersom 53-åringen var en overløper, så kunne en pågripelse for oppbevaring av materialet føre til at Kina kunne forsøkt å skjule sporene sine i saken om de amerikanske informantene.

Dersom mannen som nå er pågrepet derimot ikke sto bak lekkasjene, fryktet de at den faktiske overløperen ville sluppet unna.

53-åringen fikk dermed lov til å vende tilbake til Hongkong. Da han mandag kom tilbake til USA, valgte amerikanske myndigheter å pågripe ham på samme grunnlag som de kunne gjort tidligere.

Det skal foreløpig ikke være aktuelt å sikte mannen for spionasje, lekking av amerikanske hemmeligheter til Kina eller annet som går ut over det han nå er siktet for.

Det er så langt ingen bevis for at 53-åringen faktisk ga hemmeligstemplet informasjon til en fremmed makt.