Tidenes hetebølge rammer Kina

Kina er inne i sin verste hetebølge siden landet begynte vær-registreringer i 1961. Det skriver Kinas meteorologiske byrå.

Hetebølgen har nå vart i 72 dager, lenger enn noen gang tidligere. Mange steder har satt varmerekorder på langt over 40 grader.

Mest ekstremt har det vært i megabyen Chongqing, med over 31 millioner innbyggere.

Der har nattetemperaturen på det kaldeste vært på 34,9 grader. På dagtid er temperaturen oppe i 45 grader.

Onsdag senket meteorologene farenivået på grunn av varmen til oransje. Da hadde farenivået vært på rødt i tolv dager på rad.

Kartet viser antall dager i perioden 1. juni–15. august med det som er definert som høye temperaturer. De mørkerøde områdene har hatt over 30 dager. Foto: Kinas meteorolgiske byrå

Kan bare jobbe om natten

Den langvarige hetebølgen har ført til at store områder er rammet av tørke.

Den største ferskvannssjøen i Kina, Poyang, er nå bare på 25 prosent av sin vanlige størrelse på grunn av tørke.

Arbeidere er satt inn for å grave grøfter ved sjøen øst i landet for å sørge for at vannet ledes til å vanne avlinger.

Uten grøfter ville den dramatiske senkningen av vannstanden ført til at vanningskanaler ble kuttet inn til viktige områder for risdyrking.

Men arbeiderne som bruker gravemaskin, kan bare grave etter mørkes frembrudd på grunn av heten på dagtid, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

I den enorme Yangtze-elven er vannstanden rundt halvparten av gjennomsnittet de siste fem årene, skriver AFP.

Man må tilbake til 1800-tallet for å finne like lav vannstand i Yangtze som i år.

Poyang-sjøen er KInas største innsjø. Nå er 75 prosent av overflaten tørket ut og vannet renner i kanaler. Foto: Wan Xiang / AP

Mangler klimaanlegg

Tørken har ført til at flere vannkraftverk ikke virker. Det har ført til at strømmen nå blir slått av i deler av dagen.

En stor andel boliger i Kina mangler klimaanlegg. Selv de som har anlegg, har nå problemer med å kjøle seg ned.

Den 20 år gamle studenten Xu Jinxin bor i Chongqing, byen der nattetemperaturen kryper opp mot 35 grader.

Han sier til AFP at strømmangelen gjør at han ikke får brukt klimaanlegget hele tiden.

– Etter at hetebølgene kom, er jeg for varm til å sove om natten. Hver morgen blir jeg vekket av heten, sier Xu.

Poyang-sjøen er KInas største innsjø. Nå er store deler av sjøen tørket ut. Luoxingdun-øya er ikke lenger en øy, men bare en forhøyning på den uttørrede bunnen. Foto: Wan Xiang / AP

Matproblemer

Tørken har ført til store problemer for det kinesiske landbruket. Myndighetene advarer nå om at høstens avlinger er «alvorlig truet».

Normalt produserer Kina rundt 95 prosent av den hveten, maisen og risen som landet bruker.

Særlig er situasjonen på rismarkene alvorlig, skriver kinesiske myndigheter. Mange steder får de bare regnvann. Når regnet nå har uteblitt, er det ikke mulig å vanne på andre måter.

Dersom årets avling blir dårlig, kan landet bli tvunget til å prøve å importere mer mat. Det vil føre til enda mer press på verdens matmarkeder, som allerede er presset av krigen i Ukraina.

Høner og griser

Også husdyr får problemer i varmen. Høner vil ikke ha mat og legger ikke egg. Resultatet er at prisene på egg har gått opp i hele Kina, skriver New York Times.

Eggprodusenten Li Xinyi sier at han har satt på en stor vifte i hønsehuset for å holde temperaturen nede. Likevel legger hønene færre egg.

Andre steder er det grisene som trenger hjelp. Brannmenn i Chongqing måtte spyle ned en lastebil full av dehydrerte griser.

I Shanghai er lysene dempet for å spare strøm. Tirsdag gikk folk i sparsomt lys på den vanligvis så opplyste Bund langs elven Huangpu. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Rasjonerer strømmen

I flere områder i Kina er det innført strømrasjonering. I Sichuan-provinsen, der Chongqing ligger, har flere fabrikker måttet stenge.

Blant de som kan måtte stenge er batteriprodusenten CATL, som lager batterier for Tesla.

Kjøpesentre og andre store handelssteder har fått ordre om å redusere åpningstider. Også hoteller har fått beskjed om å bruke klimaanlegg.

Værvarslene tyder ikke på noen snarlig bedring. De neste dagene er det temperaturen ventet å stige i de tørkerammede områdene.

Resultatet av kraftmangelen er at landets kullkraftverk går for fullt. I Sichuan rapporteres det at 67 kullkraftverk er på 150 prosents kapasitet, skriver DPA.

Men tanke på at klimaendringene etter alt å dømme har til hetebølgen, er det dårlige nyheter med mer CO₂- utslipp fra kullkraftverk.